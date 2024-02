Maisons du Monde fa esplodere le sue vendite con il suo nuovo servizio di piatti da 18 pezzi super elegante

Maisons du Monde fa un grande passo con la sua nuova stoviglia da 18 pezzi di cui tutti parlano online. Scopri subito questo gioiello dell'arredamento!

Maisons du Monde ha deciso di abbassare il prezzo della sua stoviglia da tavola più bella. Infatti, la marca propone un set di 18 pezzi di design e molto elegante al miglior prezzo del mercato. Non perdere questa offerta per sorprendere i tuoi ospiti durante i tuoi prossimi pasti!

L'arte della tavola secondo Maisons du Monde

Maisons du Monde è un negozio molto conosciuto per i suoi mobili di design. Tuttavia, il marchio ha molti altri tesori inediti da non perdere nei suoi scaffali!

Infatti, il marchio francese vende una miriade di accessori per creare un interno che vi somigli. Piante, candele, cornici e specchi… il marchio ha tutto il necessario per trasformare la vostra casa in un vero nido accogliente.

Il negozio si distingue anche per il suo incredibile reparto di stoviglie. Infatti, questo offre una vasta scelta di accessori per la tavola. E il minimo che si possa dire è che i suoi designer non mancano di ispirazione per attirare i clienti!

Maisons du Monde adotta tutte le tendenze dell'arte della tavola. Propone gli ultimi bicchieri da cocktail alla moda, o ancora i piatti che si vedono in tutti i ristoranti. Quindi, è il posto perfetto per creare le tavole dei vostri sogni.

Inoltre, il marchio sta attualmente offrendo la più bella stoviglia del 2024 nelle sue promozioni. Si tratta di un set di 18 pezzi in porcellana degno dei più grandi palazzi.

Un set lussuoso per una tavola elegante

Sognate di imitare le grandi tavolate dei chef? Ora è possibile grazie a Maisons du Monde! Il marchio ha condiviso un ottimo piano per stupire tutti i vostri ospiti.

Il marchio propone una stoviglia in porcellana dal design sbalorditivo. Si tratta del servizio Byblos composto da 6 piatti piani, 6 piatti fondi e 6 piatti da dessert.

Questi piatti hanno tutti lo stesso design e permettono quindi di creare belle tavole per le vostre feste. Si distinguono per il loro bianco luminoso e i loro dettagli dorati e festivi.

Maisons du Monde scommette su una forma classica con linee sottili e pulite. Proprio come la stoviglia dei palazzi, questo set permette di creare una tavola sobria e molto chic.

Questa stoviglia esalterà tutti i piatti e farà sicuramente effetto durante i vostri pasti tra amici. Inoltre, è molto facile da mantenere. Il suo look intramontabile vi accompagnerà per molti anni!

Il miglior prezzo del mercato

Maisons du Monde ha trovato la stoviglia perfetta per tutti coloro che amano le tavole eleganti e minimaliste. Il negozio offre questo set in tutti i suoi punti vendita. E preparatevi, perché il suo prezzo vi sorprenderà!

Se questa stoviglia da 18 pezzi vi attira, sappiate che potete acquistarla con uno sconto del 30% alla fine dei saldi. Questa è disponibile per 175 euro invece di 250 euro. Un prezzo molto basso per un servizio così completo.

