Maisons du Monde colpisce forte con il suo nuovo servizio da tavola da 18 pezzi dal design elegante

Non perdete un attimo di più se non volete perdere questa bellissima offerta di stoviglie da Maisons du monde!

Aggiungete un tocco di raffinatezza ai vostri pasti con questa stoviglia Maison du monde dallo spirito borghese. È composta da 18 pezzi per ospitare a tavola con l'eleganza appropriata.

Rinnovate la decorazione della vostra casa questa primavera

Per avere una casa sempre più bella e ottimizzata questa primavera, Maisons du monde ha le soluzioni giuste. Se volete dare un tocco di freschezza alla vostra casa, venite a trovare ispirazione presso il noto marchio di mobili.

I prodotti del marchio sono numerosi. Possono facilmente modificare l'atmosfera delle vostre stanze, senza farvi spendere troppo denaro.

Coloro che hanno la fortuna di possedere uno spazio all'aperto sono particolarmente invitati a cedere alla tentazione di alcuni articoli che arrivano al momento giusto. Come questa chaise longue per prendere il sole in giardino se il tempo è bello.

Per dare vita ai vostri esterni, Maisons du monde vi offre anche altre opzioni! Sedie, tavoli, vasi per le vostre piante, cuscini decorativi… C'è qualcosa per tutti i gusti e a tutti i prezzi.

Dare personalità al proprio habitat può talvolta essere una sfida quando non si dispone di una casa perfetta. Perché molto spesso, le nostre abitazioni non hanno il profilo ideale. Ma questo può essere facilmente risolto invitando le idee giuste.

Perché ci sono buoni affari al marchio per sentirsi bene a casa propria. Come questa testata del letto elegante che trasforma la vostra camera da letto in una camera d'albergo a 5 stelle.

Per invitare l'eleganza alla vostra tavola, il marchio ha anche ciò di cui avete bisogno. Ricevete infatti i vostri amici e la famiglia per mangiare con delle stoviglie chic che permettono di mettere in risalto tutti i vostri piatti.

Grande fermento presso Maisons du monde per questa nuova elegante stoviglia in grès bianco Grande fermento presso Maisons du monde per questa nuova elegante stoviglia in grès bianco

Maisons du monde seduce con le sue stoviglie distinte

Come questo servizio dalla gamma VIBE. Questa delicata collezione in grès bianco sta fortemente seducendo la clientela.

Questa stoviglia, sia sobria che semplice, non manca di fascino. È composta da 18 pezzi, tra cui piatti piani, da dessert e fondi per consumare ad esempio le vostre zuppe o poke bowl.

Prodotto a Limoges dalla società Médard de Noblat, questo servizio perpetua la sua tradizione e la sua qualità dal 1836. Ogni servizio è unico, poiché ognuno di essi gode di una produzione artigianale.

La collezione Vibe si distingue per le sue linee sottili e sobrie che possono essere invitate in tutte le occasioni a tavola. Offrono una generosa superficie di espressione per drammatizzare le vostre presentazioni culinarie.

Si possono quindi utilizzare per le grandi occasioni, oppure per l'uso quotidiano. Buona notizia, queste stoviglie, disponibili in grigio opaco o bianco satinato, possono essere utilizzate nel microonde.

Per coloro che non amano il compito del lavaggio delle stoviglie, questi piatti sono anche compatibili con la lavastoviglie. Ecco come rendere il loro uso quotidiano più semplice.

Un prezzo perfetto in forte calo!

Non tardate quindi a cedere al fascino di questa gamma dall'antico chic, ma con uno spirito moderno. E come se il loro bel design non fosse sufficiente, questi piatti beneficiano anche di un bello sconto da Maisons du monde.

Non perdete la promozione del – 40 % che è in corso su questa collezione VIBE. Questo porta il loro prezzo da 226,80 € a 129,99 €. Ecco cosa vi riconcilierà con il vostro potere d'acquisto! Inoltre, Maisons du monde vi permette anche di acquistarli in x3 senza spese, per i budget più piccoli.