Maisons du Monde colpisce duro e abbassa i prezzi dei suoi decori più belli!

Recatevi quanto prima da Maisons du Monde per approfittare del 50% di sconto su questi prodotti di design unico.

Allerta a tutti gli amanti dell’arredamento! Abbiamo preparato per voi una selezione di articoli da acquistare al più presto durante i saldi da Maisons du Monde, che creeranno una vera differenza nella vostra casa.

Il totem astratto che fa tendenza da Maisons du Monde

Avete appena finito di traslocare e arredare la vostra nuova casa? Vi mancano ancora quei pezzi unici e quei piccoli dettagli che daranno un tocco speciale al vostro interno? Nessun problema, Maisons du Monde ha pensato a voi.

Eh sì, il marchio francese sa quanto gli oggetti decorativi possono fare la differenza in ogni stanza di una casa. La buona notizia? Maisons du Monde ha scontato una selezione di articoli di decorazione imprescindibili.

Ora scontati al 50%, farete degli affari! Investendo saggiamente, potrete riempire la vostra casa di elementi che aggiungeranno valore e armonia ai vostri spazi.

Per cominciare, questo totem astratto in filo di ferro ci ha colpito. Con vibranti tonalità di arancione, verde, viola e rosso, lo adorerete.

E non è tutto… Questo pezzo davvero speciale è ideale per dare distinzione e colore al vostro salotto. Con un’altezza di 40,3 cm, questo insolito vaso è un vero capolavoro che non mancherà di attirare l’attenzione dei vostri ospiti.

Con uno sconto del 50%, ora costa solo 20,45 euro. Un ottimo affare. Guardate:



La scultura di scimmie che tutti stanno cercando

Un altro oggetto di arredamento di cui avete bisogno al più presto? La scultura di scimmie KERALA in vendita da Maisons du Monde.

Questo affascinante oggetto decorativo darà un tocco speciale alla vostra casa, trasmettendo un profondo messaggio simbolico: “Non vedere il male, non sentire il male, non dire il male”.

Non è più un segreto per nessuno. Rappresentando le scimmie della saggezza, questa scultura vi porterà un’energia positiva.

Realizzata in resina, questa scultura è disponibile da Maisons du Monde in tre diverse dimensioni per adattarsi perfettamente al vostro spazio. Che la mettiate su uno scaffale o su una cassettiera, il suo effetto zen sarà innegabile.

Con lo sconto del 50%, il suo prezzo ora è di solo 49,95 euro.

Il vaso in vetro e la cornice per foto che uniscono stile ed eleganza

Ma non è tutto. Siamo anche rimasti affascinati da questo vaso in vetro viola della collezione Rio di Maisons du Monde. La sua forma unica e il suo colore incantevole lo rendono un vero oggetto di bellezza per ogni angolo della vostra casa.

Ideale per un ingresso o come elemento decorativo nel vostro salotto, questo vaso alto 17,5 cm porterà uno stile ai vostri spazi. Come resistere?

Ora in vendita al mini prezzo di 7,45 euro, è un’ottima offerta per un accessorio che farà sicuramente colpo.

Senza dimenticare la cornice per foto dorata di Maisons du Monde. Elemento essenziale in ogni arredamento d’interni, l’oro conferisce sempre grande eleganza e un tocco di vita a qualsiasi stanza.

La nostra scelta in redazione? Una cornice in metallo dorato, finemente incisa con motivi floreali. Con dimensioni di 20×25 cm, questa cornice, scontata del 50%, può essere acquistata per solo 8,45 euro. Un altro ottimo affare quindi.

4/5 - (9 votes)