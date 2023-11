Maisons du Monde colpisce duro con questa lampada che crea calore nella tua casa quest’inverno.

Maisons du monde ha svelato una lampada sublime che non mancherà di portare calore nella tua casa durante tutto l’inverno! Maisons du monde non manca mai un’occasione per fare unanimi i propri clienti. E con ragione, l’azienda francese propone sempre prodotti più eleganti l’uno dell’altro per decorare la propria casa. Una sublime lampada Maisons du monde per la tua casa In una casa ci sono diversi mobili indispensabili. Come un divano, un tavolo o un letto. Al contrario, non bisogna mai trascurare le lampade. Maisons du monde lo sa bene. Le lampade rimangono prodotti accessibili, semplici e molto estetici per dare un tocco elegante alla propria decorazione. Maisons du monde ha infatti svelato un incredibile modello che ha catturato l’attenzione dei clienti. L’azienda francese ha messo in vendita una lampada della serie JUNHA. È disponibile in cinque diverse tonalità e con un paralume di colore crema che si abbina a tutto. È disponibile a meno di 25 euro. Si tratta di una sublime lampada realizzata con un piede cilindrico in grès. Come detto in precedenza, puoi trovarla in 5 colori. Vale a dire: bianco, giallo, senape, nero e azzurro chiaro, in ogni caso abbinato a un paralume in tessuto di colore crema. Si tratta di un modello di Maisons du monde semplice che funziona grazie a una connessione di rete. Ha le seguenti dimensioni: 16 cm di profondità, 28 cm di altezza e 16 cm di lunghezza. Inoltre, la lampada pesa solo 0,8 chili e costa 24,99 euro. Modelli da acquistare urgentemente Nel suo catalogo, l’azienda ha anche svelato una Lampada dolomite FLORENTIN. Si tratta di un prodotto dallo stile naturale, realizzato con una base cilindrica in dolomite che misura 13 x 13 x 19 cm. Puoi procurarti questa famosa lampada in 3 colori. Infatti, è disponibile in bianco, verde e rosa, con un paralume realizzato nello stesso modo con un tessuto di rafia non tinto. Le misure totali di questa lampada Maisons du monde sono: 19 x 19 x 28,5 cm di profondità, lunghezza e altezza. Pesa 0,75 chili e puoi trovarla al prezzo di 29,99 euro sul sito internet del marchio. Maisons du monde ha anche lanciato la sua lampada TIA. Si tratta di una lampada da tavolo moderna, con una base in ceramica modellata e un paralume cilindrico in cotone. Funziona collegandosi alla rete con una presa E27 e una lampadina a LED vendute separatamente. Inoltre, la lampada presenta una finitura dall’aspetto minimalista che si abbina a diversi ambienti decorativi. Il prodotto Maisons du monde misura 46 cm di profondità, 76 cm di altezza e 46 cm di lunghezza. Puoi trovare questo articolo in bianco. Pesa 4,4 chili e costa ora 95,40 euro, invece di 159,00 euro. Lampade molto originali Nel suo catalogo, l’azienda francese ha anche proposto una lampada a forma di fungo. Si tratta di un articolo che darà uno stile unico e diverso alla tua casa. Si tratta di una lampada con una struttura in metallo, un collo e un paralume in vetro ad alta resistenza. Tutto ciò conferisce un’eleganza. La lampada Maisons du monde è di colore bianco. Ha uno schermo superiore a forma di mezza circonferenza, semplice ma estetico. Progettata esclusivamente per l’uso all’interno della casa, pesa 0,35 chili. Questa lampada ha le seguenti dimensioni: 15,5 cm di profondità, 24 cm di altezza e 15,5 cm di lunghezza. Funziona con prese G9 e costa 19,99 euro. Nello stesso ordine, Maisons du monde ha lanciato una lampada a forma di cactus. Ha una base in ceramica a coste che conferisce una finitura testurizzata ed estetica. E un paralume sferico ed elegante in vetro trasparente. Questa lampada si distingue soprattutto per il suo sistema wireless che funziona con pile AAA LR03 da 1,5 V. Inoltre, ha le seguenti dimensioni: 9 x 15,5 x 9 cm di profondità, altezza e lunghezza. Disponibile in verde, la lampada venduta dal marchio costa ora 6,95 euro invece di 9,99 euro.

