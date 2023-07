Maisons du Monde colpisce duro con la migliore sdraio dell’estate!

Scopri la nuova sdraio di Maisons du Monde disponibile in una gamma di colori a un prezzo imbattibile.

Ti piace rilassarti al sole nel tuo giardino o sulla tua terrazza? Buone notizie, Maisons du Monde ha pensato a te e ha appena presentato la sua nuova collezione di sdraio. Tra i nuovi modelli, abbiamo individuato un gioiello che sicuramente ti piacerà.

La sdraio pieghevole da avere urgentemente

L’estate è finalmente arrivata e con essa il desiderio irresistibile di rilassarsi al sole. Maisons du Monde, il riferimento per mobili e accessori d’arredo, approfitta di questa occasione per presentarci la sua ultima creazione imperdibile: la sdraio pieghevole.

Unendo estetica, praticità e prezzo accessibile, questa sdraio è disponibile in una gamma di colori raffinati, adatti a tutti gli stili. Disponibile in una gamma di colori eleganti, tra cui bianco, grigio, terracotta e blu, ti innamorerai di essa.

E con ragione… All’inizio di questa stagione, la sdraio pieghevole si afferma come il gioiello imprescindibile dell’estate.

Disponibile esclusivamente presso Maisons du Monde, come resistere? È l’accessorio ideale per goderti e rilassarti all’aperto.

Uno dei principali vantaggi di questa sdraio? La sua praticità. Pieghevole e facilmente trasportabile, diventa il compagno ideale per i tuoi momenti di ozio.

Sia che tu sia in spiaggia, al parco o semplicemente nel tuo giardino, potrai portarla ovunque con te. Grazie alla sua progettazione ergonomica e leggera, puoi anche cambiare posizione senza sforzo.

Infatti, Maisons du Monde ha progettato questa sdraio in tessuto laminato. Composta per il 70% da PVC e per il 30% da terylene, questo modello offre quattro diverse posizioni per sedersi o sdraiarsi completamente, offrendo così un comfort personalizzato in ogni istante.

Le dimensioni della sdraio sono di 63 cm di lunghezza, 93 cm di altezza e 105 cm di profondità. Si adatterà quindi perfettamente a tutti i tuoi spazi ridotti o ampi.

Disponibile esclusivamente presso Maisons du Monde

Avrai capito. La sdraio pieghevole del marchio francese è un nuovo indispensabile per le tue giornate in riva al mare. Modello disponibile solo presso Maisons du Monde, i fedeli clienti del marchio sono entusiasti dell’esclusività.

Il suo design elegante e moderno si integra perfettamente in qualsiasi spazio esterno. A seconda del colore scelto, questo modello porterà un tocco di raffinatezza e benessere al tuo giardino.

Abbinale a un ombrellone e a un tavolino per creare un angolo relax degno di un vero paradiso di pace. Ma non è tutto. Puoi anche abbinare tra loro diversi colori e colorare il tuo giardino.

E l’aspetto più importante di tutto ciò? Il prezzo di questo prodotto. Infatti, la sdraio è un vero affare considerando la sua qualità e versatilità.

Come sempre, Maisons du Monde offre prodotti di alta qualità a prezzi competitivi. Senza sorprese, questa sdraio non fa eccezione.

Puoi quindi permetterti un mobile durevole e alla moda senza sacrificare il tuo budget, poiché è disponibile al prezzo di 55,95 euro. Attualmente in saldo, puoi trovare questo articolo nei negozi fisici e sul negozio online di Maisons du Monde.

Non perdere quindi l’opportunità di diventare il felice proprietario di questa nuova sdraio. Una vera chicca.

