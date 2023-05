Maisons du monde aggiunge un tocco di eleganza alla tua casa con la nuova candela profumata!

Per creare un’atmosfera profumata nella tua casa, scopri questa squisita candela Maison du monde che ti farà viaggiare senza muoverti dal divano!

Dai alla tua casa la fragranza che merita con questa bellissima candela di Maisons du monde. Scopri questo oggetto decorativo dal profumo squisito che ti farà viaggiare sul Nilo. Ti diciamo tutto…

Le novità di Maisons du monde arrivano nella tua casa questa stagione

In cerca di ispirazione questa primavera per far rivivere il tuo rifugio? Allora non perdere altro tempo! Vieni subito da Maisons du monde per scoprire ciò che il negozio ha in serbo di fantastico per la tua “home sweet home”.

Lo specialista dell’arredamento e dell’arredamento d’interni ha infatti molte referenze da presentarti. Alcune sono già state approvate dalla clientela.

Coloro che hanno la fortuna di possedere un piccolo spazio esterno hanno ad esempio optato per questi due sdrai comodi con il loro sedile in tela.

Queste sedie a sdraio sono il meglio per godersi il bel tempo e trascorrere un momento di relax al sole. E questo, per un prezzo davvero allettante.

Perché da Maisons du monde c’è qualcosa per tutti i gusti e anche per tutte le tasche. Impossibile non trovare la tua felicità presso il marchio se ami gli oggetti stilosi.

Trova anche le migliori idee regalo da offrire in occasione di un compleanno o di un matrimonio. Se il tuo budget non ti consente di fare follie, puntare sulla semplicità di un bell’oggetto che saprà fare il suo effetto.

Come questo grazioso decoro luminoso pieno di fascino da mettere in valore su una mensola. E questo, per un piccolo prezzo di meno di 15 €.

Illuminarsi con una lampada è bello. Ma con una candela, è ancora più accogliente! E quando sono anche profumati, la soddisfazione è completa.

Il dolce profumo di una candela elegante

Scopri questo riferimento che ha già conquistato molti fan del marchio. Va detto che questo oggetto molto bello ha davvero molto fascino.

Amiamo particolarmente la sua ciotola di ceramica decorata con belle illustrazioni di ispirazione esotica. Questa candela non è solo bella da guardare. Perché è anche un delizioso profumo per far sentire buona la tua casa.

Scopri le note di profumi fruttati, legnosi e acquatici che si fondono delicatamente per creare un profumo incantevole.

Chiamata “Croisière Sur Le Nil”, questa candela venduta da Maisons du monde ti invita a una passeggiata lungo il mitico fiume per un momento di pace totale.

In tutto, questo modello odoroso può bruciare per 35 ore. È abbastanza per diffondere il profumo nella tua casa per giorni, coprendo gli odori di tabacco o cibo.

Un piccolo prezzo che fa piacere ai budget limitati

Non aspettare oltre per optare per questa bella candela chic decorata con un piccolo elefante color oro sulla sua copertura. Una volta consumata, la sua ciotola può essere riutilizzata per un’altra candela da bruciare.

O come scatola decorativa o per gioielli per conservare i tuoi anelli e collane… Infine, il prezzo di questo riferimento Maison

