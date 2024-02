Maisons du Monde abbassa il prezzo di questo divano convertibile da 3/4 posti

Un divano e un letto? Sfrutta il modello Maisons du Monde che offre entrambi a un prezzo scontato!

Le vendite continuano a Maisons du Monde. Non perdete questa offerta sul divano in velluto a coste, che può anche funzionare come letto supplementare.

Un inizio anno perfetto con Maisons du monde

Il mese di febbraio inizia in grande stile a Maisons du Monde. Un festival di buone affari vi aspetta. Non potete immaginare il numero di riferimenti che vi aspettano già in negozio per la vostra casa.

I riferimenti di lusso e i prezzi bassi si combinano perfettamente. Questo consente a tutti i budget di ambire a vivere in una casa che rispecchia la loro personalità.

Per arredare la vostra casa senza rovinarvi, Maisons du Monde ha un sacco di idee. Scoprite rapidamente alcuni must-have da possedere per risolvere questa equazione in tempi di inflazione.

Un mobile dallo stile chic

Un elemento essenziale di un soggiorno degno di questo nome, il divano non deve lasciare niente al caso. Perché è lui che deve garantire la funzione di luogo comodo dove riposarsi, leggere o guardare la televisione. E perché no, anche dormire!

Presso Maison du Monde, troverete il divano trasformabile “Charlie” che vi permette di fare tutto questo. Questo modello in stile scandinavo è dotato di funzionalità pratiche e comode pensate per l'uso quotidiano.

È un divano che si trasforma in un attimo in un letto. Così, grazie a lui, troverete sempre un piccolo spazio per ospitare gli amici a casa vostra all'ultimo momento. Sotto la sua seduta si trova anche un comodo vano di stoccaggio per riporre le vostre coperte e altri oggetti.

Questo divano è in vendita a prezzo scontato

Questo divano a 3 posti Maisons du Monde ha un'eleganza unica con le sue linee moderne, il suo velluto a coste beige e le sue gambe alte.

Con le sue dimensioni di 213 × 90 × 98 cm, troverà il suo posto in un soggiorno di dimensioni medie. Puoi anche averlo come unico mobile in un monolocale, perché, la sera, puoi trasformarlo in un letto.

Per quanto riguarda il suo prezzo, è la buona notizia che ti aspetta presso il marchio di mobili. Infatti, questo riferimento beneficia di uno sconto del 10% durante le vendite. Quindi, questo mese passa da 679,00 € a 599,00 €.