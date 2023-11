Maisons du monde innova con questo elemento essenziale che darà all’arredamento un’atmosfera estiva e da spiaggia!

Portate un’atmosfera vacanziera a casa vostra con questo paravento Maisons du monde che vi trasporterà in spiaggia con il suo design originale!

Ama decorare la tua casa? Allora adorerai questo paravento. In vendita presso Maisons du monde, è sublime e non assomiglia ad alcun altro. Vi diciamo di più…

Una fonte di ispirazione per la tua casa

In questo inizio primavera del 2023, le belle scoperte che ti aspettano da Maisons du monde sono ancora numerose. Se stai cercando ispirazione per la tua abitazione, sei nel posto giusto.

Infatti, il marchio offre grandi occasioni in materia di arredamento e decorazione. Grazie ad esso, puoi persino trasformare il tuo salotto in una galleria d’arte con meno di 35 euro!

E non è tutto. Cerchi un posto ideale per fare una pennichella al sole non appena arriveranno le belle giornate? Allora, Maisons du monde ti propone di investire in questa sedia a dondolo ultra confortevole.

E’ bellissima con i suoi colori vibranti che invitano già a immergersi nell’estate. Ecco già un oggetto da aggiungere alla tua lista di must-have!

Ora che le belle giornate sono arrivate, la nostra casa ha bisogno di essere rinnovata. Come il nostro guardaroba che vogliamo aggiornare, la nostra abitazione vuole anche la sua dose di novità!

Non c’è dubbio che gli amanti della bella decorazione troveranno la loro felicità presso questo marchio. Maisons du monde ha infatti delle incredibili novità che stanno già spopolando nei negozi.

Come questa bella lampada molto originale e decorativa per la tua casa! L’azienda ha anche le migliori idee per aiutarti ad organizzare i tuoi spazi abitativi.

Vuoi creare una separazione in una stanza per maggior privacy? Allora, puntate subito su questo paravento che è appena arrivato nel catalogo. E’ magnifico e creerà un’atmosfera “spiaggia” che conquisterà i fan degli ambienti marittimi…

Un oggetto decorativo molto chic firmato Maisons du monde

Questo paravento della collezione Océane ha tutto per essere nella tua casa. Realizzato in salice e metallo bianco, porterà la sua tocco di eleganza alla tua casa.

Il suo stile molto attuale darà alla tua decorazione l’atmosfera di una casa vacanza. Scegliete le sue lunghe steli ondulate che sembrano essere battute dai venti marini…

Le sue generose dimensioni di 161 x 122 cm ti permettono di creare una separazione per definire meglio i tuoi spazi. Si immagina per esempio questo paravento Maisons du monde integrarsi perfettamente in una camera da letto.

Grazie ad esso, potrai anche definire uno spazio notte in un piccolo monolocale che manca di metri quadrati. Invita anche, perché no, questo bel oggetto nel tuo salotto.

Un prezzo ideale per un riferimento elegante

Sarà un elemento decorativo perfetto in un interno ispirato al fascino delle coste. Sta a te trovare l’utilità perfetta per questo prodotto molto contemporaneo.

Non c’è dubbio che sia un oggetto da accogliere nella vostra casa se volete dare un tocco di modernità alla vostra decorazione. E in più, il suo prezzo è perfetto.

In effetti, se siete rimasti affascinati da questo elegante paravento, venite a trovarlo da Maisons du monde al prezzo di 79.99 €. E’ sicuramente un affare. Questo riferimento porterà così un’atmosfera di spiaggia in anticipo a casa tua!

