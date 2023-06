Maison du Monde svela il lettino pieghevole più comodo dell’estate!

I mobili più belli per i vostri spazi esterni vi aspettano quest’estate da Maisons du monde. Come questa sedia da giardino a basso prezzo!

Quest’estate, regalati il posto ideale per rilassarti. Scopri subito questa chaise longue Maisons du monde da installare nei tuoi spazi all’aperto. Ti innamorerai del suo aspetto elegante e del suo prezzo mini.

Accogli l’estate a casa tua con nuove idee per l’arredamento

Cosa comprare di nuovo da Maison du monde per rendere perfetta la tua estate? Le idee per abbellire la tua casa non mancano presso questo negozio di arredamento.

È un festival di buoni affari che ti aspetta. Non immagini il numero infinito di riferimenti che ti aspettano già in negozio per dare al tuo ambiente un’aria vacanziera.

C’è qualcosa per tutti i gusti e anche per tutti i budget. È impossibile non trovare la felicità con il marchio se ti piacciono gli oggetti a basso prezzo che hanno stile.

Pensiamo ad esempio a questo mobile portaoggetti su ruote in legno e metallo. Abbandonati senza riserve a questo riferimento dal design chic che darà uno spirito vintage a una delle tue stanze.

Riferimenti di lusso e prezzi bassi si sposano bene da Maisons du monde, che permette a tutti i budget di realizzare il loro sogno di una casa ben arredata.

Il negozio pensa anche ai tuoi spazi esterni. Se hai la fortuna di avere un balcone o una terrazza, è il momento di approfittare delle migliori offerte per abbellirli.

Pensiamo ad esempio a questa soluzione innovativa per decorare ogni angolo del tuo giardino. Molto originali, queste statue ispirate a quelle dell’isola di Pasqua sapranno diffondere il loro fascino zen nei tuoi spazi verdi.

Quest’estate, concediti anche dei meritati momenti di riposo su questa chaise longue proposta da Maisons du monde. Questa elegante chaise longue è appena arrivata in negozio. E già fa un successone tra i clienti. Ti diremo perché…

Un elegante hamac firmato Maisons du monde

Questo riferimento della serie di mobili PANAMÁ è un vero invito alle vacanze. È quello che ti serve per abbronzarti comodamente durante la bella stagione!

Fatta in legno di eucalipto FSC, questa chaise longue pieghevole è regolabile in tre posizioni. Disponibile in ben sei colori da Maisons du monde, puoi trovarla in marrone tortora, beige o anche nella versione stampata.

La sua funzione multi-posizione e la sua fodera intercambiabile, rendono questa chaise longue un must-have da avere a casa tua senza indugio per trascorrere un’estate piacevole.

Apprezzerai la sua tela 100% poliestere su cui rilassarti. Quest’ultima è anche facile da pulire e può essere rimossa per essere messa in lavatrice.

Anche il prezzo ti piacerà

Perché scegliere questa chaise longue? Semplicemente per il suo aspetto lussuoso e accogliente che invita al relax. Immagina già di riposarti in questo vero bozzolo di benessere o di gustarti un piccolo succo vicino alla tua piscina.

Con le sue dimensioni di H66 x L57.5 x PR97, questa sedia Maisons du monde si adatterà ovunque. Anche negli spazi esterni più ristretti! Quindi nessun problema, si adatterà perfettamente al tuo piccolo balcone!

E non hai ancora finito di stupirti. Perché Maisons du monde ti riserva questa bella chaise longue a un prezzo che sfida ogni concorrenza. Infatti, regalati questa sedia per soli 59,99 €. È l’affare della stagione che i fan del marchio non possono perdere!

