Maison du Monde: questo incredibile buffet vintage bianco si adatta a tutti gli spazi!

Nel suo catalogo, Maisons du Monde ha messo in vendita un incredibile buffet bianco vintage che si adatta a tutte le stanze della tua casa!

Nel corso degli anni, Maisons du Monde è riuscita a imporsi come leader nel mondo dell’arredamento. Al momento, l’azienda sta facendo un vero successo con il suo buffet bianco vintage perfetto per ogni stanza della tua casa.

Maisons du Monde sta andando forte con i suoi mobili

L’arredamento è molto importante in una casa. E ciò, sia per la funzionalità che ha in ogni caso che per il suo tocco decorativo. Perciò, è importante scegliere bene tutto ciò che si desidera.

Così come ciò di cui ha bisogno ogni stanza della tua casa. È importante scegliere mobili versatili di cui si possa trarre il massimo vantaggio possibile durante la routine quotidiana.

Ultimamente, c’è un mobile di Maisons du Monde che sta spazzando via tutte le vendite. In particolare, grazie alla sua estetica sbalorditiva. Ma anche perché è così versatile che si integrerà perfettamente in qualsiasi angolo della tua casa.

Non c’è dubbio che si tratti del mobile perfetto del quale non riuscirai più a fare a meno nella tua routine quotidiana. Maisons du Monde è uno dei negozi specializzati nell’arredamento e nella casa più performanti degli ultimi anni.

E il minimo che si possa dire è che l’azienda non ha assolutamente intenzione di perdere questo status. Ancora una volta, l’azienda francese dimostra di rispondere alle esigenze dei suoi clienti con il suo mobile.

Un buffet vintage dall’aspetto molto lussuoso

Si tratta del buffet vintage bianco del modello ARTIC che sembrerà lussuoso praticamente in ogni angolo della tua casa. Ed è di un bianco brillante per trasformare il posto in cui lo posizioni in uno spazio di lusso.

Questo fantastico buffet vintage di Maisons du Monde è un pezzo che si integrerà perfettamente in tutti i tipi di ambienti e stili. E ciò, principalmente nordici o minimalisti.

Non mancherà di dare un tocco moderno e luminoso al salotto o alla stanza in cui lo posizionerai. Ha anche tre porte e tre ripiani mobili all’interno.

E ciò, affinché tu possa organizzarlo come preferisci in base a ciò che devi riporre. Questo mobile offre uno spazio di archiviazione molto interessante. Ti permetterà di riporre tutto ciò che desideri.

I suoi piedi sono leggermente aperti. È un dettaglio che ricorda i design tipici degli anni ’50, e sulla parte superiore, puoi posizionare diversi elementi decorativi per darvi un tocco più bello.

Un mobile dalle misure perfette

Come piante, cornici per foto o oggetti decorativi. Inoltre, essendo bianco, questo mobile venduto da Maisons du Monde apporterà luce allo spazio. Lo farà anche sembrare più grande.

Molti vantaggi che non mancheranno di farti innamorare. Per quanto riguarda le sue dimensioni, sono di 45 cm di profondità, 78 cm di altezza e 160 cm di lunghezza. Il mobile Maisons du Monde pesa 47,5 kg.

Realizzato con materiali di prima qualità, questo buffet vintage di Maisons du Monde è solido e duraturo. Quindi, se lo curerai bene e lo proteggerai, potrà far parte del tuo arredamento per molti anni.

Sappi anche che dovrai sborsare la somma di 299 euro per acquistarlo. Puoi trovare anche altri mobili di questa serie sul sito web del marchio!

