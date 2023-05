Maison du Monde presenta l’essenziale per godere del sole e abbronzarsi sulla vostra terrazza o giardino!

Quest’estate, goditi questa sedia Maisons du monde per riposarti! Questo elegante mobile beneficia anche di uno sconto interessante questo mese!

Per goderti la bella stagione all’aperto, Maisons du monde ha la soluzione che ti manca. Scopri questa comoda sedia a dondolo che diventerà il tuo luogo preferito per abbronzarti al sole.

Vivi un’estate perfetta con Maisons du monde

Per arredare la tua casa in vista dell’estate, Maisons du monde ha ancora molte idee. Scopri a poche settimane dalla stagione estiva le cose essenziali da possedere per trascorrere il periodo migliore possibile.

È un festival di offerte conveniente che ti aspetta nel negozio di arredamento. Infatti, un numero incalcolabile di riferimenti ti aspetta in negozio per migliorare l’atmosfera della tua casa.

Pensiamo ad esempio a questa soluzione innovativa per illuminare ogni angolo del tuo giardino. Molto originali, queste lampade si confondono con le pietre e passano completamente inosservate.

Se sei in cerca di ispirazione in questa primavera per rendere la tua casa come nuova, allora non devi perdere altro tempo! Vieni subito da Maisons du monde per scoprire cosa l’azienda ha in serbo di bello e nuovo per la tua “home sweet home”. Come questi bellissimi tavoli che troveranno sicuramente posto nel tuo soggiorno.

Durante questa estate, non rinunciare a qualche seduta di abbronzatura. Questo va bene, perché grazie all’energia solare, è completamente gratuito!

Basta trovare il posto giusto per sbizzarrirsi con la tua sdraio e lasciarti dorare dai raggi. Ma fai attenzione a non bruciarti!

Per rilassarti comodamente, scopri questa sedia a dondolo venduta da Maisons du monde. Questo riferimento è appena arrivato in negozio e sta già andando a ruba tra i clienti.

Una sedia bella e comoda

Questo riferimento della serie di mobili PANAMÁ è un vero invito alle vacanze. E questo, anche se quest’anno non parti!

Infatti, questa sedia in legno di eucalipto, regolabile in tre posizioni, porterà un po’ di aria di mare nella tua casa. Questa chaise longue pieghevole di colore avorio è comoda quanto elegante. Infatti, ci piace il suo aspetto sobrio, degno dei grandi hotel di lusso.

La sua funzione multi-posizione e la sua copertura intercambiabile, rendono questa sedia a sdraio un must-have da avere a casa senza indugi per trascorrere un’estate piacevole.

Ti piacerà il suo tessuto 100% poliestere su cui rilassarti. Quest’ultimo è facile da mantenere e può essere rimosso per il lavaggio in lavatrice.

Un prezzo in ribasso questo mese

La clientela dell’azienda che ha già testato questa comoda sedia a dondolo ha solo recensioni positive da attribuirgli. “Questo prodotto corrisponde esattamente alle mie aspettative”, nota un’acquirente che non ha rimpianti per il suo acquisto.

Con le sue dimensioni di H66 x L57,5 x PR97, questa sedia troverà il suo posto ovunque. Anche negli spazi esterni più ristretti!

E non sei ancora al termine delle sorprese. Poiché Maisons du monde applica questo mese uno sconto su questo articolo. Infatti, questa elegante sedia passa da € 50,99 a € 41,95. Quindi non perdere altro tempo per approfittarne prima dell’estate!

