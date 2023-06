Mai una caffettiera di buona marca era stata così economica: Lidl ha superato il gioco.

Il caffè è essenziale nella vita di milioni di persone, specialmente al mattino, e molte addirittura affermano di non essere “persone” finché non bevono una tazza di caffè appena svegli. Oggi ti mostriamo una fantastica macchina per il caffè di una grande marca scontata alla grande da Lidl , con uno sconto che la rende praticamente a metà prezzo… affrettati a prendere la tua!

Lidl ha diversi elettrodomestici nei suoi cataloghi che sono molto utili per la casa, con diverse funzionalità ma sempre interessanti e con un rapporto qualità-prezzo eccellente che sicuramente vale la pena. La catena tedesca è un successo in molti paesi, inclusa la Italia, dove ha già più di 600 stabilimenti con grandi numeri di vendita, e ne inaugurerà di più nei prossimi mesi.

La macchina per il caffè Dolce Gusto di Lidl

Si tratta della De Longhi ® Dolce Gusto Infinissima, una delle migliori macchine per il caffè in capsule sul mercato, con un design elegante, funzioni molto interessanti e una potenza di 1470 W, una macchina per il caffè ideale per gustare ogni giorno il tuo caffè preferito in modo veloce, semplice e pulito. Lidl fa una grande promozione che riduce il prezzo finale a 64,99€, rispetto ai 104,90€ del prezzo originale… è un’affare epico!

Questa fantastica macchina per il caffè Dolce Gusto di Lidl ha un serbatoio d’acqua rimovibile da 1,2 litri che può essere facilmente riempito, in modo da poter preparare più caffè e altre bevande senza doverlo riempire uno alla volta. Queste sono altre delle sue caratteristiche più interessanti:

Regolazione automatica della pressione di 15 bar .

. 40 creazioni di caffè di qualità disponibili.

Selezione di bevande fredde o calde.

Vassoio antigoccia con altezza regolabile in 3 posizioni (90 a 150 mm).

con altezza regolabile in 3 posizioni (90 a 150 mm). Modalità Eco dopo 5 minuti.

Misure 5,5 x 37,2 x 28,5 cm.

Peso 2,65 kg.

È importante tener presente che questa meraviglia di macchina per il caffè a capsule De Longhi è progettata per utilizzare le capsule di caffè di Nescafé Dolce Gusto, e Lidl ti offre 3 pacchi di caffè del valore di 15 euro con l’acquisto. Se vuoi preparare diversi tipi di caffè a casa e avere tutto pronto in meno di un minuto con un solo bottone, senza dubbio questa macchina per il caffè Dolce Gusto di Lidl è una delle migliori opzioni che hai per la tua casa.

