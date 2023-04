Mai prima d’ora un servizio di piatti era stato così bello: questa collezione di Zara Home sta rivoluzionando lo stile in cucina

Avere una servizio di piatti speciale è qualcosa che piace a tutti e, infatti, è essenziale per le grandi occasioni. Da Zara Home offrono alcuni dei migliori servizi di piatti e, dato che ora sono in saldo, anche se rimangono pochi giorni per approfittarne, è il momento di approfittare e acquistare quello che è considerato uno dei migliori della stagione. Vi presentiamo il set di piatti più bello che potrete trovare in Zara Home e che sta creando una rivoluzione.

Il servizio di piatti più bello di Zara Home

Sia che decidiate di avere un servizio di piatti per, come abbiamo detto, occasioni speciali o che, in effetti, vi piaccia contare sull’eleganza di un buon servizio di piatti per tutti i giorni, il set di stoviglie che ora vi presentiamo si è trasformato in un “must-have” per la vostra casa in questa stagione.

Stiamo parlando del set di piatti in ceramica verde che è diventato uno dei servizi di piatti più popolari al momento e che comprende tre tipi di piatti, un piatto da portata e una tazza o mug, tutti con un design molto elegante e con un bordo dorato in evidenza.

Acquista ogni pezzo del set separatamente

Potete acquistare ogni singolo pezzo di questo set separatamente, con prezzi tutti molto convenienti e con ciò avere un servizio di piatti con cui avete sempre sognato. Infatti, è una scelta perfetta per un ambiente culinario elegante.

Questi pezzi sono realizzati con materiali resistenti e simili alla porcellana più fine. Questo servizio di piatti è anche facile da pulire e mantenere in perfette condizioni. Inoltre, non contiene sostanze chimiche nocive nella sua produzione, riducendo la possibilità di allergie alimentari e reazioni. È compatibile con la lavastoviglie e anche con il forno a microonde.

Acquistare un set di piatti in ceramica verde di Zara Home è un ottimo investimento grazie alla sua durabilità e resistenza, poiché con l’uso corretto può durare per generazioni.

I dettagli del set di piatti

Il set, come abbiamo detto, è composto da un piatto da portata che misura 4 cm di larghezza per 33 cm di larghezza e 42 cm di profondità, al prezzo di 29,99 euro. La mug ha una capacità di 400 ml e viene venduta a 6,99 euro.

Per quanto riguarda i piatti, avete il modello piatto piano in ceramica con misure 3 cm di altezza e 27,5 cm di larghezza e profondità a 7,99 euro, il piatto dessert in ceramica con misure di 3 cm di altezza e 22 cm di larghezza a un prezzo di 6,99 euro e infine, il piatto fondo in ceramica con altezza di 5 cm e larghezza e profondità di 20 cm al prezzo di 7,99 euro.

