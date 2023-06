Mai dei pantaloni a pinza erano stati così ben adattati: questi di Mango Outlet nascondono la pancia.

Esistono alcuni capi di base che risolvono i nostri problemi di stile quando non sappiamo cosa indossare. Un ottimo esempio sono i jeans o gli abiti chemisier che ci stanno così bene e si abbinano a tutto. Tuttavia, se cerchiamo eleganza e sofisticazione sopra ogni cosa, dobbiamo andare un passo avanti e puntare su alternative come i pantaloni a pieghe.

Il motivo? Sono un capo versatile che possiamo indossare in molte occasioni. Con una camicia e una giacca se abbiamo una riunione o un evento e con una maglietta e una giacca leggera se cerchiamo un look informale. Tenendo tutto ciò in considerazione, non vediamo l’ora di aggiungere un paio di pantaloni a pieghe al nostro guardaroba, e Mango Outlet ha un bellissimo paio in blu scontato del 48%.

I pantaloni a pieghe di Mango Outlet

Realizzati in 91% poliestere e 9% viscosa, sono dei pantaloni a gamba larga e vita media con chiusura a zip e gancio e tasche laterali. Uno dei principali vantaggi che offrono è che, non essendo aderenti alle gambe, sono molto favorevoli per tutti i tipi di figura. Inoltre, il dettaglio delle pieghe appiattisce l’addome e affina la vita, quindi sono dei pantaloni ideali per mostrare una bella figura.

Sono il migliore esempio di come possiamo essere super eleganti in un’occasione speciale, come una festa o un battesimo, senza rinunciare al comfort. Per questo tipo di occasioni, possiamo abbinare i pantaloni scontati di Mango Outlet con un top bianco e dei sandali con tacco platform, anche in bianco.

Per il giorno, possiamo scegliere una maglietta e dei sandali con platform o delle espadrillas con zeppa di iuta per allungare e snellire visivamente le gambe. Siamo sicure di poterli utilizzare moltissimo da qui a settembre, perché sono anche ideali per una passeggiata estiva con un top all’uncinetto e dei sandali.

Eleganza e comodità in un solo capo, che si adatta perfettamente a molte occasioni combinandolo in diversi modi. Siamo convinte che diventeranno i pantaloni preferiti di chi sa di moda questa stagione.

Ora possiamo anche averli a un prezzo scontato, con il 48% di sconto: prima costavano 39,99 euro e ora sono in vendita sul sito di Mango Outlet per soli 20,99 euro. Inoltre, sono disponibili in una vasta gamma di taglie, dalla 32 alla 46.

4.1/5 - (7 votes)