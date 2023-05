Le auto elettriche stanno incrementando le loro vendite anno dopo anno, rappresentando un’alternativa molto più sana per l’ambiente e con molti vantaggi, il che senza dubbio fa sì che sempre più persone vogliano apportare un cambiamento che a lungo termine risulta importante in molti sensi. Oggi ti mostriamo la macchina elettrica di Ikea che dovrai montare a casa e con cui potrai circolare in modo legale … sì, sì, una macchina di Ikea da montare, vedere per credere!.

La macchina elettrica di Ikea e Renault, potere dell’innovazione

Ikea e Renault si sono unite per creare una meraviglia di quelle che quando te la raccontano pensi che si tratti di uno scherzo, ma in realtà è una realtà: il modello Renaul Höga, una macchina elettrica prodotta dall’azienda francese che sarà in vendita da Ikea e che dovrai montare tu stesso. Se pensavi che con gli articoli per la casa il negozio svedese avesse abbastanza, dovrai ricrederti, ora si fa strada nel settore dell’automobile, anche se senza perdere la sua essenza di farti montare tutto ciò che acquisti.

Questa incredibile macchina elettrica di Ikea si basa sulla filosofia del fai da te del negozio svedese, il che significa che dovrai farlo tu stesso, come quasi tutti i mobili e i prodotti che puoi acquistare nei suoi negozi. Sembra incredibile, ma per acquistare questa macchina quando sarà in vendita, dovrai andare da Ikea, acquistarla, ritirare le scatole che la compongono e portarla a casa per montarla come se fosse una macchina Lego.

Il Renault Höga è un progetto di Ikea e Renault per sviluppare e offrire al pubblico un’auto elettrica economica, di auto-montaggio e di piccole dimensioni, ma pronta per circolare legalmente sulle autostrade in cui è consentita la circolazione di qualsiasi veicolo elettrico. Non ci sono ancora molte informazioni a riguardo, ma si sa che sarà un veicolo urbano lungo 2,3 m e alto 1,8 m, e in esso potrà viaggiare un solo passeggero.

Il suo design è stato affidato all’americano Ryan Schlotthauer, molto noto nel settore automobilistico per il suo lavoro e le sue collaborazioni con aziende come Honda, Rivian o GMC. Infatti, lo stesso designer è stato incaricato di mostrare alcuni dei bozzetti del veicolo sul suo account Instagram.