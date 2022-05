Madrid rileva il primo caso di vaiolo delle scimmie in una donna

Il La comunità di Madrid ha rilevato il primo caso di vaiolo delle scimmie o vaiolo delle scimmie in una donna, come riportato da fonti del Ministero della Salute.

Dal dipartimento che guidi Enrique Ruiz-Escudero hanno specificato che lo è una donna che è risultata positiva all’ortopoxvirus (il gruppo di virus responsabili del vaiolo) nel test PCR che è stato effettuato.

La donna è “direttamente correlato alla catena di trasmissione delle relazioni tra gli uomini”. Finora tutti i casi registrati nella Comunità di questa zoonosi virale erano uomini e, secondo le prime indicazioni, la trasmissione è legata a contatti molto stretti di rapporti tra uomini.

Secondo l’ultimo bilancio fornito dalla Comunità di Madrid, lo sono 65 casi confermati di vaiolo delle scimmie o vaiolo delle scimmie nella regione, mentre altri 30 rimangono sotto inchiesta in attesa di risultati.

In questo modo salgono a 65 casi confermati di orthopoxvirus (l’insieme dei virus responsabili del vaiolo) dopo i test PCR effettuati dal laboratorio del Centro Nazionale di Microbiologia (CNM) dell’Istituto Superiore di Sanità Carlos III (ISCIII), ovvero 14 in più rispetto a ieri.

Inoltre, altri 30 casi sospetti di questa malattia virale zoonotica causati dal virus del vaiolo delle scimmie (MPXV) sono in attesa di risultati e in altri 44 casi i risultati sono stati negativi e quindi scartati.

il governo regionale inizierà questo fine settimana per effettuare i test PCR di accertare la positività dei casi per la scarsa tempestività del Ministero nella comunicazione degli esiti delle prove.

84 casi confermati

Totale, In Spagna sono stati confermati 84 casi positivi di orthopoxvirus, mentre altri 73 casi sono risultati negativi nei campioni analizzati. Inoltre, il Centro europeo per il controllo delle malattie (ECDC) ha riferito che un totale di 219 casi confermati sono stati segnalati in tutto il mondo.

Pertanto, dal 14 maggio, quando è stata lanciata l’allerta, al 25 maggio, sono stati segnalati in totale 118 casi confermati in 12 Stati membri dell’UE/SEE: Austria (1 caso sospetto); Belgio (4); Repubblica Ceca (1); Danimarca (1); Francia (5); Germania (5); Italia (5); Paesi Bassi (6); Portogallo (37); Slovenia (1); Spagna (51) e Svezia (1).

Il paesi che segnalano casi al di fuori dell’UE/SEE includono Argentina (1 caso sospetto), Australia (2), Canada (15), Israele (1), Regno Unito (71), Stati Uniti (9), Svizzera (2), Emirati Arabi Uniti (1 con storia di viaggi in Africa Occidental) e Marocco (3 casi sospetti). In totale, sono stati segnalati 101 casi confermati di vaiolo delle scimmie in sette paesi non UE/SEE.

La Comunità di Madrid ha rilevato i primi otto casi positivi dopo l’allerta del Regno Unito del 15 maggio per l’individuazione dei primi casi di vaiolo delle scimmie. Il periodo di incubazione (intervallo tra l’infezione e l’insorgenza dei sintomi) per il vaiolo delle scimmie è generalmente compreso tra 6 e 16 giorni, sebbene possa variare da 5 a 21 giorni.