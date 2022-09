Madrid, punto d’incontro per l’industria della moda e del design

Mentre facciamo spazio negli armadi per accogliere le nuove tendenze di questo autunno (stampe feline, trench oversize, abiti boho, capi in pelle, stivali da cowboy…), la passerella di la 76a Mercedes-Benz Fashion Week Madrid ha già gli occhi puntati su ciò che indosseremo la prossima primavera. Con un calendario ricco di proposte sorprendenti, la passerella dedicherà i suoi primi tre giorni a stilisti spagnoli affermati, mentre l’ultimo giorno, domenica 18, si terrà la passerella di Allianz EGO, riservata ai giovani talenti. Totale, 41 creatori si incontreranno per presentare le loro collezioni per la prossima stagione primavera/estate 2023.

Lo spettacolo, la creatività e la messa in scena saranno i principali protagonisti di questa edizione, che aprirà le sessioni consacrate con le collezioni di costumi da bagno e lingerie.

Le quattro maggiori fiere del settore lifestyle sono uno spazio di vendita e promozione e il miglior forum per il networking e gli incontri B2B.

Come di consueto, le sfilate si svolgeranno sia presso il quartiere fieristico IFEMA MADRID che in diverse località della città di Madrid, svoltando il MBFWMadrid nella grande vetrina della moda spagnola e la sua migliore piattaforma di promozione e diffusione nel mondo. Una rassegna che, edizione dopo edizione, attira l’attenzione dell’intero ecosistema degli amanti della moda, dai più dilettanti ai professionisti e ai buyer nazionali e internazionali. Infatti, la 76a edizione del MBFWMadrid mantiene il suo grande impegno per l’internazionalizzazione dell’evento e la digitalizzazione dei contenuti, con un occhio di riguardo alla sostenibilità e la cura dell’ambiente grazie a diverse azioni che completeranno l’evento.

Oltre la passerella, IFEMA MADRID Madrid ospita, dal 14 al 18 settembre, quattro grandi fiere del settore lifestyle, dedicate esclusivamente ai professionisti (produttori, distributori, grossisti e dettaglianti) e che sono uno spazio di vendita, promozione e business e il meglio forum per stabilire contatti e incontri B2B.

MOMAD (16-18 settembre)

Dedicata alla moda, alle calzature e agli accessori, questa fiera si è affermata come una delle più importanti fiere del retail in Europa. La presenza di 160 espositori provenienti da 16 paesi è un chiaro esempio del miglioramento del posizionamento del mercato spagnolo della moda nel contesto internazionale.

Nell’ambito di questa fiera si terrà anche il concorso #MOMADTalents by ISEM. Un bando che premia gli imprenditori con aziende audaci con grandi competenze per il settore tessile e calzaturiero, offrendo una piattaforma di promozione e visibilità per pubblicizzare le proprie creazioni e design.

MADRIDJOYA (15-18 settembre)

Oro, argento, perle e pietre preziose risplenderanno Padiglioni 1 e 6 di IFEMA MADRID, che riunisce 200 aziende e marchi di un settore di grande importanza in Spagnaper la ricchezza economica e per i posti di lavoro che genera.

L’offerta di questa edizione, annunciata come rivoluzionaria e rinnovata, comprende di tutto, da gioielli di alta gamma in oro, pietre preziose e diamanti, a modelli dal taglio urbano in argento lucido e oro sfumato, maxi catene, girocolli, gioielli o orologi alla moda.sport…

Inoltre, i professionisti avranno l’opportunità di conoscere le ultime proposte del relativo settore industriale (macchine e soluzioni tecnologiche, ultime novità in fatto di sistemi di sicurezza, prodotti per la pulizia dei gioielli…).

BISUTEX (14-18 settembre)

questo punto di incontro è diventato il principale strumento di diffusione di tendenze e novità nel settore della bigiotteria e degli accessori. La sua offerta comprende una vasta gamma di prodotti che spaziano dalle ultime collezioni di bigiotteria, alle linee di orologi fantasia, occhiali, borse, cinture, sciarpe, cappelli, pelletteria e articoli da viaggio, tra molti altri.

Questo appuntamento di settembre, che registra una significativa partecipazione internazionale, vedrà come di consueto gli spazi Archi e Minis. Il primo è un punto di riferimento nei prodotti d’avanguardia e moda, mentre il secondo ha il suo punto di forza nell’originalità e nell’artigianalità . Tra i due creeranno lo spazio in cui riunire le proposte di designer e aziende emergenti.

INTERGIFT (14-18 settembre)

Questa fiera di settore, considerata come il più grande riferimento della decorazione e del regalo in Spagna, festeggia in questa edizione il suo 40° anniversario. E lo farà presentando ai professionisti di questo settore una prospettiva completa di proposte e tendenze nel campo dell’home deco.

Architetti, interior designer, vetrinisti e negozi di casa troveranno stili diversi nelle nuove collezioni, dove trionfano i materiali naturali, con tocchi vegetali che ricordano l’outdoor. Disegni che sottolineano uno stile minimalista e con una tavolozza di colori che sarà neutra con tocchi di colore.