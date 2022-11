Macchina per panini Lidl Silvercrest all’incredibile prezzo di 24,99€ – Novembre 2022

Chiamando tutti i buongustai! Il marchio Lidl sta vendendo una macchina per panini Lidl all’incredibile prezzo di 24,99 euro e sarà disponibile nei negozi da lunedì 07 novembre 2022. Grazie alla sua potenza, potrai preparare facilmente dei buonissimi tramezzini signore ma anche cialde . La sua funzione grill ti permetterà di grigliare il pane dei tuoi panini, verdure, carne e pesce. Trova qui le caratteristiche di questa macchina per panini Lidl e poi scopri come sfruttare questo buon piano.

Pochi mesi fa, il segno lidl offerto un creatore di sandwich LIDL. Ecco oggi le caratteristiche di questa macchina per panini del brand cresta d’argento :

Una potenza di 750 Watt

Funzione 3 in 1: waffle, croque-monsieur e grill

Questa macchina per sandwich è pratica e ti fa risparmiare tempo: cambiare i piatti è molto semplice

Le piastre antiaderenti intercambiabili sono lavabili in lavastoviglie

Le resistenze sono in acciaio inossidabile

Il suo ingombro ridotto ti consente di riporlo facilmente nella tua cucina

Come comprarti la macchina per panini Lidl?

Se vuoi acquistare la macchina per sandwich del marchio cresta d’argento, non devi far altro che cliccare sul pulsante “Scopri il buon piano” in fondo alla pagina. Bisognerà quindi attendere il giorno della sua scaffalatura, il Lunedì 07 novembre 2022. Questa offerta sarà valido per 15 settimane nei 500 supermercati in elenco sul sito Lidl.fr.

Qualche settimana fa il brand ha proposto anche un’offerta su una macchina per panini Lidl all’incredibile prezzo di 24,99 euro. Quindi, se non vuoi perdere le prossime offerte, iscriviti alla newsletter e sarai avvisato non appena verrà rilasciato un buon piano.

E non dimenticare di visitare il tuo negozio lidl per approfittare dell’offerta sulla macchina per panini LIDL Silvercrest. Sarà valido da lunedì 07 novembre 2022. Non perdere questo bel piano, perché a questo prezzo non ce ne sarà per tutti.