Macchina per caffè espresso 2023 Lidl Silvercrest all’incredibile prezzo di 79,99€

La macchina per caffè espresso Lidl è fatta per tutti gli amanti del caffè che desiderano una bevanda di qualità a casa. Infatti, questa macchina con una pressione di 15 bar farà espresso con tutto l’aroma del caffè, dolce o corposo secondo i vostri desideri e può anche montare il latte per fare un vero Latte. Sceglierai di preparare uno o due caffè con un misurino. La macchina per caffè espresso Lidl del marchio Silvercrest sarà nei negozi del marchio da giovedì 3 novembre 2023 al prezzo di 79,99 €.

La nuova offerta Lidl segue la macchina per caffè espresso Lidl proposta a settembre 2022. Scopri oggi le specificità della macchina per caffè espresso in stile retrò in vendita prossimamente nei tuoi punti vendita Lidl:

Potenza: 1050 Watt

Capacità del serbatoio dell’acqua: 1,2 litri

Pressione: 15 bar che preserva gli aromi del caffè e dona un “cremoso” al tuo drink

Ugello vapore ad alta pressione

Uscita per acqua calda e bocchetta per montare il latte

Un filtro di piccole dimensioni e un filtro di grandi dimensioni

Cucchiaio con pressino

Vaschetta raccogligocce e griglia estraibili

Portafiltro

3 anni di garanzia del produttore

Per leggere la scheda prodotto dettagliata, puoi cliccare sul banner: “Scopro il buon piano” in fondo all’articolo.

Per confrontare con altre macchine espresso economiche, controlla le offerte dei nostri partner:

Come ottenere la macchina per caffè espresso Lidl Silvercrest?

Per beneficiare di caffè di qualità professionale, devi recarti nel tuo solito negozio Lidl da Giovedì 03 novembre 2023.

Questo articolo sarà disponibile, secondo i negozi che partecipano all’operazione, durante 15 settimane. Quindi avrai tempo per prendere questa macchina.

Il tuo marchio ha messo in vendita la macchina per caffè espresso Lidl qualche tempo fa al prezzo di € 79,99 nell’agosto 2023. Se desideri essere avvisato automaticamente quando questo prodotto sarà venduto, hai la possibilità di iscriverti alla nostra newsletter.