L’utensile creato da Ikea per organizzare la cucina sta diventando introvabile nei negozi.

La cucina è uno degli ambienti più importanti della casa, quello che usiamo di più, soprattutto quando prepariamo e gustiamo tutti i pasti della giornata a casa, quindi è molto importante mantenerla sempre pulita, ordinata e ben organizzata. Oggi ti mostriamo un accessorio Ikea per organizzare la cucina che sta spopolando in vendita ed è già esaurito in alcuni negozi, quindi affrettati a non rimanere senza… lo vorrai a tutti i costi!.

Ikea mette a disposizione del cliente nel suo vasto catalogo una grande varietà di articoli e mobili per dotare la tua cucina di tutto il necessario per non far mancare nulla e poter sfruttare al meglio ogni spazio, compresi alcuni elettrodomestici. Il negozio svedese ha successo nel nostro paese grazie a una proposta vincente e a un’ottima rapporto qualità-prezzo.

Il supporto per utensili da cucina di Ikea che vorrai portare a casa

Si tratta del Supporto per utensili da cucina RINNIG, un fantastico accessorio in cui potrai posizionare ogni tipo di utensile per tenerli in ordine, ad esempio nel lavello per mettere le spugne o far asciugare le posate, è così versatile che potrai usarlo in diversi modi e sfruttarlo al massimo. Il suo prezzo è ridicolo, infatti costa solo 2,99€, così economico che potrai comprarne più di uno se pensi di sfruttarli tutti.

Questo fantastico supporto per utensili da cucina di Ikea è nero, un design di Mikael Axelsson in esclusiva per il negozio svedese e che potrai utilizzare sia in cucina che in bagno, ad esempio per mettere in esso spazzolini da denti, utensili per il make-up o qualsiasi altra cosa tu abbia bisogno e che per le sue dimensioni possa essere collocata al suo interno. Il supporto è diviso in due parti, una più alta dell’altra, quindi potrai posizionare utensili di diverse altezze in ogni spazio in base alla loro dimensione.

Le sue misure sono 31 cm di lunghezza, 10 cm di larghezza e 12 cm di altezza, la dimensione ideale per averlo nel lavello della cucina, ad esempio. Per quanto riguarda i materiali utilizzati per la sua produzione, è 100% plastica di polipropilene.

Se ti piace avere la cucina ben organizzata e tutti gli utensili ordinati e in un unico posto, senza dubbio questo supporto per utensili da cucina di Ikea sarà uno degli acquisti migliori che potrai fare per la tua casa, e con il prezzo che ha è chiaro che ne vale la pena acquistarlo.

