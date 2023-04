L’utensile che elimina qualsiasi fatica in cucina fa impazzire i clienti Lidl

Le stoviglie da cucina sono un grande aiuto per svolgere una vasta gamma di compiti, sia nella preparazione degli alimenti che nella cottura o nella pulizia, tra gli altri, e sono ancora più pratiche quando ti permettono di risparmiare tempo ed energia, l’ideale in questi tempi in cui c’è troppo da fare e poco tempo per farlo con calma. Oggi ti mostriamo un dispositivo da cucina Lidl che sta spopolando nel mercato grazie al suo incredibile aiuto e al fantastico sconto che ti permette di risparmiare ben 15 euro.

Lidl offre nei suoi negozi una vasta selezione di articoli per la cucina, tra cui elettrodomestici, utensili, accessori e tutto ciò che è necessario per sfruttare al massimo uno spazio così importante in casa. La catena tedesca sa perfettamente cosa piace al pubblico, e un buon esempio di ciò è la sua continua viralità con molti degli articoli che mette in vendita.

Il successo della impastatrice Bosch in Lidl

Stiamo parlando della Bosch Impastatrice, un utensile che raggiunge una potenza di 400 W e che sarà perfetto in cucina per aiutarti a realizzare una vasta gamma di preparazioni senza dover fare alcuno sforzo, cosa che sicuramente si apprezza. Attualmente, l’impastatrice è in offerta con uno sconto di 15 euro che porta il prezzo finale a 44,99€, un importo che vale sicuramente la pena pagare visto che potrai sfruttare al massimo tutte le sue funzioni.

Caratteristiche della fantastica impastatrice Bosch

Questa fantastica impastatrice Bosch presenta caratteristiche interessanti come quattro regolazioni di velocità e una funzione turbo per permetterti di scegliere la velocità adeguata in ogni caso, un corpo leggero per una facile maneggevolezza e un pulsante di espulsione per rimuovere le fruste con un solo tocco. Realizzato in plastica e acciaio inossidabile, è importante sottolineare che è privo di BPA, il che significa che il suo utilizzo con alimenti è assolutamente sicuro.

Il kit di vendita include utensili in acciaio inossidabile per mescolare in modo efficace e sicuro. Per quanto riguarda le dimensioni, sono 15,3 x 20 x 7,3 cm, con un peso di 962 g, e il dispositivo ha una tensione di funzionamento: 220–240 V~ 50/60 Hz.

Un alleato perfetto per gli amanti della pasticceria casalinga

Se ti piace preparare dolci in casa ma spesso ti scoraggia l’idea di dover mescolare continuamente e affaticare le braccia, non c’è dubbio che l’impastatrice Bosch in offerta da Lidl sarà un ottimo acquisto per te.

