L’Università di oggi e l’occupabilità per il futuro

L’obiettivo delle università non è più quello di inserire nel mercato del lavoro neolaureati indifesi quando si tratta di trovare un lavoro, ma piuttosto di formare persone la cui carriera futura sia supportata da un professionista e dall’università stessa, e che riversino le conoscenze acquisite nella società. A tal fine, le discipline umanistiche sono uno strumento che supporta gli studenti, ma anche le aziende, desiderose di profili tecnici, sì, ma abili in tutte quelle competenze che sono così necessarie quando si lavora in team, si innova, si analizza. Ecco perché in università come CEU San Pablo, tutti i loro diplomi includono materie umanistiche come etica, bioetica, antropologia, letteratura. Per Rosa Visiedo, rettore dell’Università CEU San Pablo di Madrid: “le discipline umanistiche ci aiutano a sviluppare alcune di queste competenze trasversali: innovazione, pensiero critico, comunicazione. Queste sono le abilità che ci permettono di sviluppare abilità eterne che aiutano a trasmettere valori e che sono alla base del resto delle conoscenze”. Ed è che da anni l’Università CEU San Pablo ha formato professionisti altamente capaci con l’obiettivo di migliorare l’occupabilità dei suoi studenti e migliorare la società in generale. Parliamo con Rosa Visiedo dell’occupabilità di oggi e di domani.

Quali obiettivi dovrebbero raggiungere i centri di formazione per migliorare la società?

Uno degli obiettivi dell’università è quello di essere intensi nei valori. Impegnata nella società, la CEU San Pablo University è anche coinvolta nei valori dell’umanesimo cristiano. Deve essere un’università aperta a nuove sfide come il miglioramento dell’apprendimento dei nostri studenti perché siamo di fronte a una generazione che ha un modo diverso di relazionarsi e dobbiamo utilizzare risorse metodologiche e tecnologiche per migliorare l’apprendimento. Dobbiamo impegnarci fermamente in una ricerca preziosa che risponda alle sfide del mondo di oggi. Ecco perché noi università dobbiamo fare in modo che la digitalizzazione sia un modo di concentrarsi sulle persone, applicando la tecnologia umanistica. Sempre come aiuto e non come fine. E l’università deve essere attenta alla domanda delle imprese.

Quanto conta la formazione nell’occupabilità?

Dobbiamo preparare gli studenti alla vita e aiutarli a realizzare il loro progetto vitale.

E come dovrebbe essere il rapporto tra Università e azienda?

Per come la intendiamo, è un’alleanza che presuppone un riavvicinamento. Si tratta di ascoltare ciò che le aziende richiedono. Un ascolto attivo che tenga conto delle esigenze delle aziende e ci aiuti a formare gli studenti. Solo con l’ascolto attivo possiamo offrire ai nostri studenti la formazione che le aziende apprezzano di più e adeguare la nostra offerta accademica. In questo modo possiamo aggiornare i nostri titoli, master… e ci permette di progettare nuovi titoli che ci preparano per i nuovi profili richiesti.

In che modo questa alleanza migliora lo sviluppo di aspetti quali innovazione e ricerca?

Ci sono altre dimensioni di questa alleanza con il mondo delle imprese che comportano la sensibilizzazione delle imprese al ruolo dei settori coinvolti: cosa contribuiscono le università alle imprese e alla società? Le università generano oltre il 70% della scienza nel nostro Paese ed è la conoscenza che viene trasferita alla società sotto forma di pensiero e comprensione dei problemi, ma anche sotto forma di ricerca applicata e innovazione. E trasferiamo gran parte di questa conoscenza alla società attraverso i nostri studenti, che diventano professionisti.

La digitalizzazione è già radicata nella società odierna. Come è cambiato il percorso formativo?

Dobbiamo lavorare in tutti i modi: offrire formazione di base e formazione molto più specializzata. L’obsolescenza delle conoscenze tecniche consente all’università di promuovere la necessità di un apprendimento continuo. Prima c’era un divario tra il periodo di formazione e il periodo di lavoro, ma ora, con l’apprendimento continuo, in qualsiasi professione e posizione all’interno dell’azienda, è necessaria una formazione permanente.

Quali nuove esigenze sono state rilevate nelle aziende?

Qualcosa che abbiamo già intuito: gli studenti devono essere sensibilizzati non solo tecnicamente ma anche nelle competenze più personali, più umane e meno sensibili alla tecnologia. Questo corrisponde alle aziende e alla loro ricerca di candidati. Ci siamo resi conto che la qualità umana è sempre più apprezzata, la conoscenza è valorizzata, ma deve prevalere la capacità di analizzare e comunicare. Queste competenze trasversali sono necessarie e sono le più richieste. Vogliono professionisti meno individualisti con intelligenza emotiva che abbiano la capacità di lavorare in una squadra, avere capacità di leadership e guidare se stessi. Con la capacità di elaborare informazioni e pensiero critico.

Che cos’è il Consiglio consultivo sull’occupabilità?

È uno dei modi in cui dobbiamo cercare alleanze con le aziende. Promuoviamo questa piattaforma con partner di diversi settori, alla ricerca di aziende innovative a cui piace essere all’avanguardia. E ci siamo preoccupati di riunire un certo numero di esperti. Uno degli obiettivi che ci ha portato a creare questa piattaforma è la necessità di diagnosticare il mercato del lavoro e quindi generare buone pratiche in modo che gli studenti abbiano maggiori opportunità e possano distinguersi dagli altri candidati. D’altra parte, il Consiglio consultivo deve aiutare gli studenti a scegliere bene i loro studi con misurazioni sul mercato del lavoro e quindi guidare gli studenti nel loro futuro titolo.

Quali azioni potresti evidenziare dal programma di formazione USP CEU?

L’Università può fare tre cose per preparare gli studenti al lavoro:

Avere una buona offerta di tirocinio. Aiuta ad allineare le aspettative delle aziende con quelle degli studenti. Oggi tutte le università hanno stage in tutti i gradi e devono essere di qualità, che rispondono a un programma. Che abbiano un tutor in azienda e che vengano valutati.

Offrire agli studenti vari programmi di formazione al lavoro: come scrivere un curriculum o come prepararsi per un colloquio. Ma produciamo anche masterclass, webinar, conferenze. Stanno formando competenze trasversali e personali: offriamo agli studenti un ciclo di valori e leadership.

Offri loro una rete di supporto. Consulenza e scambio di lavoro Creiamo forum per l’occupazione. Agli studenti vengono offerti contatti, networking, con società di reclutamento, con ex studenti che sono già nel mercato del lavoro dove possono trovare consigli. Programmi di mentoring guidati da professionisti che li seguiranno. Ad ognuno viene assegnato un professionista di un’azienda di un settore vicino al titolo dello studente. Il loro ruolo è quello di darti consigli sul tuo futuro professionale.

Tornano a crescere le richieste degli studenti (sia gli stranieri che vogliono venire sia i nostri che vogliono andare all’estero). In cosa consiste l’internazionalizzazione dell’Ateneo?

È uno degli assi del nostro sviluppo strategico. Stiamo sviluppando attività per gli studenti erasmus ma anche per chi arriva alla laurea. Ci sono già lauree nel nostro campus dove il 30% dei nostri studenti sono stranieri. La nostra offerta accademica si basa sul bilinguismo, ma lo adattiamo anche in modo che gli studenti che arrivano abbiano un’esperienza gratificante che sia loro utile. Crediamo che il mondo non debba avere confini: non ce ne sono nelle comunicazioni, non ce ne sono nel mercato del lavoro e nemmeno nell’area della formazione.