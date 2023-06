Lungo e a pois: ecco il fantastico vestito rosa di Mango Outlet

Mango Outlet ha fatto magia e ha fuso in un unico vestito le tre tendenze più virali della stagione: il colore rosa, la stampa a pois e il tessuto satinato. È meraviglioso per un’occasione speciale e, inoltre, ora è scontato nel negozio online con uno sconto del 57%.

Le esperte di moda adorano il tessuto satinato, e non è sorprendente, poiché è il più elegante di tutti. Quest’anno è apparso incessantemente sulle passerelle internazionali e questa stagione si è trasformato nel tessuto preferito sia per vestiti e camicie che per completi a due pezzi e persino sandali.

Il nuovo vestito rosa di Mango Outlet

Progettato a Barcellona e realizzato al 100% in poliestere, è uno dei vestiti più belli e originali che puoi avere nell’armadio per quando ti servirà un’occasione speciale, come una festa o una cena con le amiche.

Con scollo a V e spalline sottili incrociate sulla schiena, ha una caduta e un brillio stupendi. Il vestito è morbido e setoso, in grado di creare il look più sofisticato, ma senza trascurare la sua capacità di completare opzioni casual.

Da diverse stagioni il satin è uscito dal regno dell’intimo per diventare il protagonista delle collezioni, anche se è proprio quest’anno che sta vivendo il suo periodo di massimo splendore.

Un paio di sandali con il tacco sono la migliore proposta per abbinare il vestito rosa di Mango Outlet come una vera esperta di moda. Se vuoi ottenere un look elegante e formale senza rinunciare al comfort, scegli un paio di sandali con il tacco e plateau.

L’alternativa più classica sono un paio di sandali neri o rosa. I look monocromatici sono molto di moda nello street-style, quindi un paio di sandali nella tonalità di rosa che preferisci è una scelta sicura.

Ma puoi anche rischiare un po’ e dare una svolta al tuo stile con un paio di sandali arancioni, come propone Mango Outlet. Per non preoccuparti dei dolori ai piedi, scegli un paio con un tacco largo e basso e con un design a fasce per mantenere il piede ben fermo.

All’inizio, il vestito costava 29,99 euro. Poi, Mango Outlet l’ha scontato a 20,99 euro e ora è in vendita nel negozio online a soli 12,99 euro, dalle taglie XS alla XL. Almeno per ora, sono tutte disponibili.

