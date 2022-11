Lumache con salsa al burro e prezzemolo, pura gastronomia francese

Se avete in casa delle lumache fresche e non avete ancora un’idea precisa di cosa farne, questa ricetta di lumache in crema di burro e prezzemolo vi darà un piatto eccezionale con gli ingredienti tradizionali della vostra dispensa.

Per realizzare la ricetta sono necessarie lumache della Borgogna (ma possono provenire anche da altri paesi). burro morbido, prezzemolo, aglio, sale ed erbe aromatiche per insaporire il piatto. Anche se la preparazione può richiedere un po’ di tempo, la procedura è molto semplice.

È necessario assicurarsi che, prima di consumare le lumache, queste siano state sottoposte ad una un lungo processo di digiuno per rimuovere la melma che producono. Inoltre, tenetele a bagno in acqua fredda e sale prima di lavarle per portarle a ebollizione la prima volta.

Poi, per entrare subito nel vivo della ricetta, verranno cotti di nuovo per un’ora, utilizzando alcuni ingredienti per insaporire e aromatizzare. Questo può essere un po’ noioso, ma è necessario per essere sicuri di ciò che consumiamo. Quindi è arrivato il momento di mettersi al lavoro e cucinare queste deliziose lumache in crema di burro e prezzemolo per avere un pezzetto di Francia a casa.

Ingredienti

Per le lumache