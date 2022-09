l’ultima tendenza negli appuntamenti e nelle relazioni

Tra il groviglio di nomi emersi negli ultimi anni per descrivere i molteplici comportamenti che si verificano in Relazioni di coppia o sentimentale, ce n’è uno nuovo emerso prepotentemente negli ultimi mesi: il ‘intascare’. Ma, cos’è il “tascaggio”? Hai sofferto? Pensi di esserne una vittima? Ti diamo le chiavi per scoprire se fai parte di questa casistica indesiderabile e sempre più comune nel mondo di coppia.

Il pocketing è la nuova tendenza negli appuntamenti, nelle relazioni romantiche o anche nelle coppie relativamente stabili. Non è solo che ci sono sempre più casi di questo tipo (tanto che è nato addirittura un nuovo nome per battezzare questo tipo di comportamento), ma sembra essere di moda, anche se in realtà è un modo di agire che è sempre esistito.

Il ‘intascare’, in realtà, è l’occultamento di una coppia o almeno di una delle persone che ne fanno parte. Vale a dire: è quando la persona con cui stai uscendo, solo quel giorno o regolarmente, nasconde deliberatamente quella relazione agli altri. I modi per nascondersi sono tanti e vari, dal momento che possono variare da quella che sembra semplice dimenticanza non presentarsi quando incontri qualcuno che conosci, al non presentarti alla loro cerchia più intima di amici o familiari.

Motivi per intascare

Questo comportamento è sempre esistito, anche se è ora che si è arrivati ​​ad essere battezzati con un anglicismo nello stile più puro di altri termini che sono già una parte regolare del nostro vocabolario per definire le relazioni personali, come il noto ‘fantasma‘. Il persone che intascano Il tuo partner o la tua data potrebbero impegnarsi in questa pratica per vari motivi. Tra i più comuni ci sono i seguenti:

Mantiene un’altra relazione o relazioni in parallelo

Non vuoi doverti spiegare a chi ti circonda

Cerca di evitare l’impegno

Subisce pressioni familiari, culturali o sociali in relazione a tale relazione

Hai una recente rottura e speri ancora di tornare insieme a quella persona

Trovi stimolante tenere nascosta una relazione

Come riconoscere il ‘tascaggio’: segnali di pericolo

Sapere se sei vittima di ‘tascaggio’ A volte non è un compito facile, poiché molte volte i segnali di allarme possono essere confusi con semplici sviste o incuria della controparte. Dipende, tra l’altro, da quanto tempo state insieme e da come è il vostro rapporto o da come avete instaurato il vostro rapporto: se siete soddisfatti di come stanno le cose tra di voi.

Tuttavia, ci sono alcuni dettagli che possono darti indizi su possibili tasche. Di seguito, esponiamo i comportamenti più comuni che possono indurti a sospettare di essere vittima di un pocketing:

Cerca di evitare di usare scuse per presentarti alla tua cerchia più intima di amici e familiari

Non ti presenta quando incontri qualcuno che conosci e, se lo fa, non lo fa in un modo che faccia pensare all’altra persona che hai una relazione.

Evita di fare progetti in luoghi affollati dove potresti essere visto o dove sai che incontrerai persone familiari

Preferisce sempre che tu rimanga a casa per uscire con te in un luogo pubblico

Non caricare foto con te sui social network

Se pensi che il tuo partner o la persona con cui stai uscendo ti faccia ‘intascare’, la prima cosa è chiarire se sei veramente interessato a quella relazione e, se sì, se sei soddisfatto di quella situazione. In caso contrario, è meglio parlare con il tuo partner e affermare chiaramente che il suo comportamento ti fa stare male.