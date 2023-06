L’ultima novità di Lidl per stendere i vestiti è incredibile: ecco il suo appendiabiti multiplo

Tendere i vestiti è uno dei compiti domestici più comuni in casa, indispensabile per asciugare i vestiti e altri tessuti quando non si ha un’asciugatrice o il suo utilizzo non è consigliato, cosa che accade in determinati tessuti. Oggi ti mostriamo una gruccia multipla di Lidl che è l’ultima novità per stendere i vestiti e ti permetterà di asciugare i vestiti come mai prima d’ora.

Nei diversi cataloghi di Lidl puoi trovare una grande varietà di prodotti delle diverse sezioni, e risulta particolarmente interessante quelli della sezione tessile, sia abbigliamento che biancheria da letto o prodotti necessari per dar loro le migliori cure. La catena tedesca è un successo nel nostro paese, dove supera già il numero di 600 stabilimenti e ne ha alcuni in preparazione per l’apertura nei prossimi mesi.

La gruccia multipla di Lidl che cambierà la tua vita

Si tratta della Gruccia multipla, una soluzione incredibile per semplificarti la vita nel momento di stendere i vestiti che ti permetterà di risparmiare spazio e rendere l’asciugatura molto più veloce ed efficiente. Attualmente ha un prezzo di soli 5,99€, un affare dato che farà davvero la differenza, tanto che vorrai usarlo sempre una volta che lo hai utilizzato per la prima volta.

Questa fantastica gruccia multipla di Lidl è un eccellente accessorio in cui puoi asciugare contemporaneamente 8 camicie, tutte perfettamente appese, occupando poco spazio e grazie ad appendini girevoli. Può essere appeso sia in verticale che in orizzontale, il che ti permette di adattarlo completamente alle tue esigenze in ogni momento.

Tra le sue caratteristiche più interessanti trovi anche altre come che gli appendini sono pieghevoli in modo da poterli utilizzare facilmente e che il carico massimo supportato è di 5 kg. Quando è appeso in orizzontale ha dimensioni di 52 x 41 cm, mentre in verticale saranno di 18 x 7 cm. Con un peso di 480 grammi, è un accessorio realizzato in plastica di qualità che è resistente e duraturo.

Se non hai molto spazio nel momento di stendere i vestiti, non c’è dubbio che questa gruccia multipla di Lidl sarà uno degli acquisti migliori che potrai fare e grazie al quale avrai uno degli accessori che userai di più durante la tua vita. Buono, bello e a un prezzo stracciato, non si può chiedere di più!

