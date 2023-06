L’ufficio che riflette la tua personalità: lavora con stile e sicurezza grazie al moderno design di Carrefour.

È il momento di creare uno spazio esclusivo per i professionisti, allestire un piccolo studio per concentrarsi meglio e essere più produttivi. E per questa idea, oltre alle opzioni che possono essere più costose, ci siamo recati ai supermercati Carrefour, dove abbiamo trovato importanti vantaggi sotto forma di scrivania da posizionare nella nostra stanza o in quel angolo che possiamo trasformare nel nostro ufficio personale.

Perché se il lavoro da remoto si è imposto nelle nostre vite con forza, è vero che dobbiamo essere pronti a ricreare condizioni di lavoro specifiche nelle nostre case, e Carrefour ha capito questo. Dove, se curiamo l’estetica della nostra casa, non possiamo trascurare una parte così importante come il nostro ufficio a casa. Ecco perché ti offriamo accesso a una scrivania economica che puoi trovare ora.

Carrefour ti consente di allestire il tuo ufficio a casa con la sua bella scrivania nordica

Con un modo flessibile di organizzare il lavoro, molte aziende hanno finito per optare per il telelavoro, per il quale molti lavoratori si sono rivolti a negozi specializzati. Anche se è vero che è sempre consigliabile dare un’occhiata oltre a Ikea, Leroy Merlin o Conforama, ad esempio. Il motivo di ciò è che probabilmente troveremo vantaggi più economici, ma anche più stilosi.

Scrivania nordica Carrefour stilosa

Quindi, per ottenere il nostro spazio di lavoro ordinato, confortevole e soddisfacente, abbiamo visto nei corridoi della catena francese Carrefour ciò che si presenta ora come un mobile ideale per tutti gli stili che non puoi perdere assolutamente. Lo stesso spicca, appunto, perché fa concorrenza ad altri mercati, in particolare quelli di mobili nordici per il suo materiale di finitura in bambù. Costa 110 euro.

La scrivania in bambù più stilosa di Carrefour

Pensiamo che lavorare tutto il giorno seduti di fronte al computer possa anche comportare conseguenze negative per la nostra salute. Ecco perché devi conoscere il prodotto di Carrefour di cui abbiamo appena iniziato a parlare. Si tratta di una scrivania versatile che consente di lavorare in tutte le posizioni, anche completamente in piedi. Questo perché ha un’altezza regolabile che lo rende anche molto stiloso da abbinare a qualsiasi stanza.

Scrivania da ufficio Bjorn Carrefour in bambù

È una scrivania bella e ordinata per ispirarti mentre lavori a casa e abbiamo trovato un design che si abbina perfettamente in Carrefour e soddisfa due delle tendenze più importanti del momento: è sostenibile ed è realizzato in un materiale naturale come il bambù. Oltre a essere una scrivania, questo mobile offre altre possibilità. Ad esempio, ci piace come tavolo per l’ingresso. Il suo nome è Bjorn.

Puoi anche personalizzare il tuo ambiente con questo semplice e rimovibile tavolo di Carrefour

Quello che vedi, sempre di Carrefour, è un tavolo perfetto per il lavoro da remoto che dimostra che i nuovi tavoli da lavoro non devono essere brutti, né eccessivamente grandi, né sconcordanti con l’arredamento. Di stile contemporaneo molto semplice, è laccato in bianco, i suoi cassetti offrono un’opzione di archiviazione ideale per la casa. Ma il meglio di questa opzione con tavolo rimovibile è che può avere vari utilizzi.

Scrivania rimovibile Carrefour bianca

È una soluzione molto pratica perché, inoltre, puoi nascondere i cavi e le prolunghe nella mensola sotto il piano per tenerli nascosti. Puoi montarlo come preferisci. Ad esempio, il piano può essere montato a sinistra o a destra del tavolo. Facile da abbinare ad altri mobili, è uno dei più adatti per avere uno spazio comodo e lavorare da remoto in modo più confortevole. Molto semplice, costa 56 euro.

Dai un tocco del tuo colore al tuo spazio con questa opzione verde per l’estate

In vista delle giornate calde, sembra che il colore di moda stia diventando sempre più chiaro. Sempre più persone vedono il verde chiaro come la tonalità che caratterizzerà l’arredamento di questa stagione. È vero che è un colore molto audace, ma allo stesso tempo molto facile da abbinare in quanto si abbina perfettamente ai toni terra, beige, bianco e legno. Nel caso specifico di Carrefour, abbiamo una scrivania che consente infinite combinazioni.

