L’UE raccomanda la quarantena per gli animali domestici esposti al vaiolo delle scimmie

Monkeypox continua a diffondersi ed è già presente in nove paesi dell’Unione Europea con 67 casi confermati (Austria, Belgio, Francia, Germania, Italia, Portogallo, Spagna, Svezia, Olanda)secondo la valutazione del rischio pubblicata questo lunedì dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC), che ha avvertito che, se si verifica la trasmissione da persona ad animale e se si diffonde tra la popolazione animale, la malattia potrebbe diventare “endemico in Europa”. Per ridurre al minimo il rischio, l’organizzazione europea raccomanda una stretta collaborazione tra le autorità sanitarie e veterinarie che lo consenta diffusione del controllo tra gli animali domestici e impedire alla malattia di saltare al Fauna selvatica.

Sebbene gli esperti ammettano che ci sono poche informazioni in merito e che la probabilità di trasmissione è molto bassa, “teoricamente il contagio è possibile” e specie come “roditori” potrebbero essere host adatto a questo virus. “Un evento di questo tipo potrebbe portare il virus a imporsi nella fauna europea e la malattia a diventare a zoonosi endemica”, presa. Pertanto, raccomandano test del vaiolo delle scimmie e quarantene anche agli animali da compagnia che sono stati esposti o rischiano di essere esposti.

“L’ideale sarebbe isolare gli animali domestici in strutture custodite, che soddisfano le condizioni di isolamento delle vie respiratorie -come un laboratorio- e del benessere degli animali, come i canili, ed effettuano test (mediante PCR) per rilevare l’esposizione prima della fine della quarantena”, avverte inoltre il rapporto che “applicare l’eutanasia” per un animale domestico colpito dovrebbe essere solo il “ultima risorsa”, riservato a situazioni in cui il test o l’isolamento non sono fattibili. Nel caso di isolamento degli animali domestici in casa, sarebbe necessario garantire la disponibilità di uno spazio esterno chiuso per i cani, regolari controlli veterinari per valutarne lo stato di salute, impedire l’accesso ai visitatori e impedire loro di uscire di casa.

Contagio attraverso il rapporto sessuale

Per quanto riguarda la diffusione della malattia da persona a persona, l’analisi lo indica non facilmente trasmissibile che la probabilità di trasmissione tra la popolazione generale è “bassa”, sebbene tra le persone con più partner sessuali sarebbe “alto”. Infatti, nel focolaio rilevato, predominano i casi diagnosticati tra uomini che hanno avuto rapporti sessuali con uomini e, per la natura delle lesioni, la trasmissione sarebbe avvenuta durante i rapporti sessuali. Nello specifico, secondo gli esperti europei, la trasmissione potrebbe avvenire attraverso il contatto ravvicinato delle mucose o della pelle con materiale infettivo delle lesioni o attraverso grosse goccioline respiratorie durante il contatto prolungato faccia a faccia. Da qui la raccomandazione di “astenersi dall’attività sessuale e da uno stretto contatto fisico fino a quando l’eruzione cutanea non guarisce”.

Inoltre, sebbene la maggior parte dei casi negli attuali focolai si sia verificata con sintomi lievi della malattia, si consideri che il virus potrebbe causare gravi malattie in alcuni gruppi di popolazione (bambini piccoli, donne in gravidanza, persone immunodepresse). Per questo motivo, “le persone infette dovrebbero rimanere isolate fino a quando le croste non cadono e in particolare dovrebbero evitare il contatto ravvicinato con persone immunodepresse e animali domestici”, afferma lo studio. La maggior parte delle persone colpite può rimanere a casa con cure di supporto mentre i contatti stretti dovrebbero automonitorare i sintomi per 21 giorni dopo l’ultima esposizione.

Un bambino in terapia intensiva

Agli immunologi piace Matilde Canelles, ricercatore presso il Consiglio superiore per la ricerca scientifica (CSIC), mostrano la loro preoccupazione per la possibile influenza del vaiolo delle scimmie nei bambini. “Nel Regno Unito c’è un bambino che è in terapia intensiva. Non sappiamo come li colpirà, ma è una malattia che può diffondersi”, spiega a questo giornale. Inoltre, il fatto che il periodo di incubazione tra una e due settimane facilita la diffusione dell’infezione.

Cañelles ricorda che, in Spagna, le persone sotto i 50 anni Non sono vaccinati contro il vaiolo. “È possibile che l’intera popolazione finisca per essere vaccinata perché è un vaccino che dura per tutta la vita”, afferma questo immunologo.

Da parte sua, l’infettologo dell’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau (Barcellona) Pietro domenica afferma che c’è “preoccupazione” per tutte quelle persone che non sono vaccinate contro il vaiolo. “Nei soggetti giovani la malattia potrebbe essere più grave perché il sistema immunitario non è così maturo”, avverte, anche se ritiene che sia “frettoloso” avviare una campagna di vaccinazione. “Non è trasmissibile come SARS-CoV-2 [el virus del covid-19] e, in generale, le persone sono leggermente malate”, dice Domingo. Scommette sull’attesa e sulla raccolta di maggiori informazioni su un’infezione ancora molto sconosciuta.