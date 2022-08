L’UE paga alla Russia l’89% in più per meno energia dall’invasione dell’Ucraina

Bruxelles, 24 ago (EFE).- Il prezzi dell’energia in Europa ce l’hanno licenziato dall’invasione russa dell’Ucrainache oggi compie sei mesi. Mosca ora entra con l’89% in più di denaro rispetto a un anno fa per esportare idrocarburi nell’Unione Europea, nonostante vendi il 15% in meno fatto di carburante. Il blocco della comunità attualmente spende circa 13.916 milioni di euro al mese per acquistare carbone, petrolio e gas a Putin, davanti al 7.330 milioni di media mensile pagata un anno fa, quando i prezzi stavano già iniziando a salire alle stelle a causa dell’aumento della domanda con la ripresa economica dopo la pandemia. Il il calcolo deriva dalla serie Eurostat tra marzo (mese di inizio della guerra) e giugno 2022 rispetto allo stesso periodo del 2021.

Il costo medio mensile di questo confronto è simile a quello offerto dal Centro di ricerca su energia e aria pulitache mostra che il L’UE ha pagato a Mosca 14,1 miliardi di euro per carbone, petrolio e gas da quando le truppe russe sono entrate in Ucraina il 24 febbraio. Secondo l’istituto con sede a Helsinki, il spesa totale nei sei mesi che sono trascorsi dall’invasione si attesta a 85.000 milioni di eurovicino ai 102.000 milioni di euro che il blocco comunitario ha pagato a Mosca in tutto il 2021. Questa fonte di reddito per il Cremlino, insieme al calo delle importazioni dovuto alle sanzioni internazionali, L’avanzo delle partite correnti della Russia è salito alle stelle fino a moltiplicarlo per più di 3 tra gennaio e luglio di quest’anno per raggiungere una cifra di $ 166,6 miliardisecondo i dati della Banca centrale russa.

Gas naturale liquefatto

Nella sua strategia per garantire l’approvvigionamento e proteggersi contro la possibilità che Vladimir Putin chiudere completamente il rubinetto del gas in invernoi Ventisette hanno già riempito il loro depositi al 77,74% e hanno impegnata a ridurre i consumi del 15% per affrontare l’imminente stagione fredda. Sono anche sostituzione del carburante che scorreva attraverso i gasdotti russi da gas naturale liquefatto (GNL) da cui partono le navi da trasporto Qatar, Egitto o Stati Uniti. Quest’ultimo paese da solo ha esportato 57 miliardi di metri cubi (bcm) nell’UE nella prima metà del 2022, rispetto ai 34 miliardi di metri cubi di tutto il 2021. Ma il Il GNL è un prodotto costoso rispetto al gasdotto. Inoltre, dall’inizio della guerra il l’euro si è deprezzato rispetto al dollaro al minimo degli ultimi 20 anni, che rende il conto ancora più costoso. Ad aprile 2008 un euro è stato scambiato con 1,59 dollari e ora viene pagato a 0,99.

Secondo l’analista senior del centro studi Bruegel Georg Zachmann, l’Ue potrà “superare il prossimo inverno, anche se la Russia interromperà l’offerta, ma le implicazioni sui prezzi saranno piuttosto drastiche”. “Continuerà a costarci caro, ma la domanda su come raggiungerlo non verrà più posta”, ha affermato lo scorso fine settimana il cancelliere tedesco Olaf Scholz, prevedendo che i primi porti tedeschi di GNL diventino operativi entro la fine del 2023. Secondo i dati della piattaforma “Gas Infrastructure Europe”, anche Belgio, Croazia, Spagna, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Paesi Bassi e Polonia prevedono di aprire o espandere presto i terminal.

pazienza strategica

Il L’UE ha approvato correttivo contro Mosca su molti fronti economici e la Commissione Europea sostiene che la sua gli effetti devono essere valutati a lungo terminepoiché aumenteranno nel tempo. “Serve pazienza strategica”, ha scritto sul suo blog l’alto rappresentante dell’Ue per la politica estera, Josep Borrell, lo scorso luglio, quando le sanzioni in materia di energia non erano ancora entrate in vigore. Il divieto di importazione di carbone russo nell’UEapprovato solo lo scorso aprile si applica dall’11 agosto e il veto oil -con alcune eccezioni- lo farà da gennaio 2023. Affinché tali sanzioni possano generare, sarà necessario aggiungere anche il calo degli acquisti di gas a lungo termine. A fine giugno il flusso era diminuito del 30% rispetto alla media del periodo 2016-2021, secondo i dati del Centro comune di ricerca della Commissione europea. Ciò significa, secondo i dati recentemente condivisi dal capo della diplomazia europea, che Il gas russo rappresenta ora il 20% del consumo totale nell’UE, rispetto al 40% prima del aggressione militare all’Ucraina.

“L’Europa non ha sanzionato il gas russo, è la Russia che ci sta sanzionando”, riassume Zachmann. Sebbene le correzioni energetiche finiscano per deteriorare le finanze russe, Bruxelles e i governanti dell’UE avvertono che la più grande guerra in Europa dalla seconda guerra mondiale avrà senza dubbio anche un costo elevato per il blocco comunitario nel settore dell’energia. “I prossimi cinque-dieci inverni saranno difficili”, ha avvertito lunedì il primo ministro belga Alexander De Croo.