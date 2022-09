L’UE multa Google con 4.125 milioni di euro per il caso Android

Storico colpo di stato contro Google. Il Tribunale di Unione europea ha confermato questo mercoledì che la multinazionale tecnologica americana ha abusato del suo dominio nel settore del telefonia mobile attraverso il controllo di Androide per scavalcare la concorrenza. La giustizia ha quindi respinto il ricorso in giudizio presentato da Google e ha fissato l’importo di 4.125 milioni di euro. penale per quel comportamento antitrustuna penalità record.

“L’azione presentata da Google è sostanzialmente respinta”, ha stabilito la corte nella sua attesa sentenza. Il tribunale ha ritenuto “opportuno” ridurre del 5% l’importo della sanzione inflitta da Bruxelles nel 2018, che era allora di 4.343 milioni di euro. Anche così, l’importo attuale rimane il più grande nella storia del Unione Europea.

Al di là di quella piccola riduzione, la sentenza della giustizia europea conferma che Google ha applicato illegalmente restrizioni ai produttori di dispositivi mobili che utilizzano il sistema operativo Android per rafforzare la propria posizione dominante. Android di proprietà di Alfabeto (capogruppo di Google), domina il mercato mobile in Europa con una quota del 67,21%, mentre iOS, il sistema operativo utilizzato da i phone di Manzanamantiene il 32,11%.

In questo modo, la giustizia europea infligge un colpo quasi definitivo a un caso che Bruxelles ha aperto già nel 2015 e che da allora è stato contestato in tribunale. Google ha un’ultima possibilità per espandere il battaglia legale e prova a fermare quella multa, ed è che puoi appellare la sentenza alla Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), un grado più elevato rispetto al tribunale che si è pronunciato sulla sentenza attuale.