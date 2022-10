L’UE approva definitivamente la legge che costringerà Google, Facebook o Apple a fermare la disinformazione

Il Unione europea (Ue) ha compiuto oggi il suo ultimo passo per fare luce sulla tanto attesa legge che regolerà i grandi piattaforme digitali. Questo martedì il Consiglio d’Europa ha approvato definitivamente Legge sui servizi digitali (DSA), una misura pionieristica che metterà fine al modo in cui giganti delle dimensioni di Google, amazzoneObiettivo (Facebook) Y Manzana.

Dopo mesi di trattative, il Parlamento europeo ha approvato questo nuovo regolamento lo scorso luglio dopo che le parti hanno raggiunto un accordo ad aprile. Questo è il primo aggiornamento del quadro normativo che regola il ecosistema digitale dall’anno 2000, quando la maggior parte di questi mammut aziende tecnologiche né esistevano.

L’approvazione del Consiglio europeo – formato dai maggiori leader politici dei membri dell’Ue – è stato l’ultimo ostacolo all’adozione formale della legge. Il regolamento sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’UE il 13 ottobre, ma il suo contenuto inizierà ad essere applicato solo 15 mesi dopo, nel 2024, decisione con la quale queste società hanno spazio per adeguarsi alla legge.

✔️ I ministri dell’UE hanno dato oggi la loro approvazione definitiva alla legge sui servizi digitali. Presto entreranno in vigore nuove regole per un ambiente online più sicuro. 💻 #DSA protegge i tuoi diritti online e combatte la diffusione di contenuti illegali. Scopri di più nella nostra storia in primo piano 👇🏽#DigitalEU — Consiglio dell’UE (@Consiglio dell’UE) 4 ottobre 2022

La nuova legge si rivolge a tutte le imprese digitali, anche se presenta requisiti molto più severi per le piattaforme che hanno più di 45 milioni di utenti nell’UE, come nel caso dei colossi della Silicon Valley sopra menzionati, accusati di abusare del loro controllo quasi monopolistico del mercato digitale.

Elimina l’illegale

L’atteso DSA aspira a trasformare il comportamento di giganti della tecnologia operante sul suolo europeo. Per questo motivo propone diverse misure chiave. Da un lato, forzerà quelle piattaforme a rimuovere il file contenuto illegale, dal terrorismo agli abusi sui minori. In caso contrario, l’UE si riserva una minaccia economica: multe che potrebbe arrivare fino al 6% del fatturato annuo di queste aziende, cifre mai viste prima. Cosa è e cosa non è illegale dipenderà da ciascuno Stato membro, il che con ogni probabilità aprirà la porta a problemi in paesi come l’Ungheria o la Polonia.

D’altra parte, queste aziende saranno anche costrette a introdurre nuove strategie per cercare di fermare le campagne di disinformazione che circolano in essi. Questo punto è stato accentuato dopo l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia, ma l’UE è da tempo preoccupata di come le bufale possano essere parte dell’interferenza straniera per destabilizzare i Ventisette. Tuttavia, la disinformazione non è illegale, il che solleva anche alcuni dubbi sul potere che viene conferito ai governi.

Algoritmi trasparenti

La DSA costringerà anche le piattaforme digitali a essere più trasparenti su come funzionano algoritmi al fine di determinare quale impatto hanno sugli utenti. Tali società, inoltre, dovranno effettuare analisi periodiche sul proprio sistema interno, segnalarlo alle autorità e adottare misure per ridurre i propri rischio. In questo modo si cerca che Google, Amazon, Apple, Meta, microsoft e altri sono responsabili di come il loro modello di business influenzi la società.

Il pionieristico regolamento europeo limiterà anche la pubblicità basata sul monitoraggio dell’attività digitale degli utenti, un pilastro del business di Google, Facebook e Instagram, in particolare. Pertanto, è vietato indirizzare annunci a minori o utilizzare dati sensibili come razza, sesso o religione. Un’altra delle sue misure chiave è il divieto dei cosiddetti ‘modelli oscuri’ o modelli scurile strategie che queste piattaforme adottano per progettare le loro interfacce in modo ingannevole per indurre gli utenti a prendere le decisioni che l’azienda desidera, sia che accetti l’uso dei loro dati o che li porti ad acquistare un determinato prodotto.