L’Outlet di Bimba y Lola sbarca sul web con la vendita della sua borsa più ideale

Le borse sono uno degli accessori più utilizzati al mondo, con una grande varietà di dimensioni, forme, colori, disegni, texture… non c’è dubbio che la borsa sia essenziale nella vita quotidiana di milioni di persone che non possono uscire di casa senza. Oggi vi mostriamo un Borsa outlet Bimba y Lola Bimba y Lola è una delle aziende spagnole che è cresciuta di più negli ultimi anni, un’azienda creata dalle nipoti del prestigioso designer Adolfo Domínguez e che è riuscita a posizionarsi sul mercato grazie ai suoi disegni e articoli. Specializzato in moda e accessori molti dei suoi articoli sono diventati virali grazie alla loro originalità e al loro design. Un’azienda prestigiosa che è stata fondata nel 2005 e da allora è cresciuta in modo inarrestabile per rimanere tra le migliori del settore.

La borsa a tracolla Bimba y Lola di cui avete bisogno nella vostra vita

Questo è il Borsa a tracolla S in nylon nero una fantastica borsa a tracolla nera con chiusura a zip e manico per poterla portare a spalla, oltre a una tasca esterna con zip. Grazie allo sconto del 30%, il prezzo finale è di soli 80 euro, con un risparmio di ben 35 euro rispetto al prezzo originale di 115 euro. Questo borsa a tracolla di Bimba y Lola ha un’etichetta stampata con logo all’interno e finiture metalliche argentate. La borsa è inoltre dotata di un sacchetto protettivo che consente di conservarla quando non viene utilizzata e di mantenerla sempre nelle migliori condizioni, senza che venga intaccata da umidità, tarme o qualsiasi altra cosa possa essere presente nell’ambiente. Per quanto riguarda i materiali di fabbricazione, l’esterno è una combinazione di 68% poliammide e 32% pelle bovina, mentre la fodera è 100% poliestere. Una dimensione perfetta per trasportare tutti gli oggetti necessari all’interno e nella quale non avrete problemi di spazio se volete vincere con stile e avere una borsa che si combina con tutto ed è perfetta per quasi tutte le occasioni, questa borsa a tracolla Bimba y Lola è un’opzione eccellente che potete integrare in una varietà di look.