L’outfit che sta diventando virale per il periodo natalizio (Zara)

Ora potete acquistare i vestiti che indosserete durante le vacanze di Natale. Se ancora non li avete, vi diamo alcuni consigli come il un abito che sta diventando virale. È disponibile in tre diversi colori, tutti di grande effetto. Scegliete quello che volete e brillate per Natale.

Questo è l’outfit che sta diventando virale per Natale.

Da un lato c’è il top jacquard plissettato, una tendenza in ascesa e un must-have per questa stagione se si vuole essere alla moda. Si tratta di un top con scollo rotondo e maniche a giromanica. Presenta dettagli in tessuto plissettato e l’orlo è rifinito senza cuciture. L’altra parte di questo outfit sono i pantaloni a pieghe. Pantaloni a vita alta con elastico in vita. Dettaglio in tessuto plissettato. Fondo rifinito senza cuciture. I pantaloni sono realizzati con almeno il 30% di poliestere riciclato. In questo modo si acquista un capo di abbigliamento molto elegante che è anche sostenibile, contribuendo così alla tutela dell’ambiente. Da Inditex etichettano con il nome Join Life i capi che sono prodotti utilizzando tecnologie e materie prime per ridurre l’impatto ambientale dei prodotti.È realizzato in 96% poliestere – 4% elastan. Il poliestere riciclato è prodotto principalmente da plastica PET riciclata, come quella utilizzata nelle bottiglie di plastica, e ha i sigilli Global Recycled Standard (GRS) e Recycled Content Standard (RCS) che lo garantiscono.Il top ha un prezzo di 15,95 euro. mentre i pantaloni hanno un prezzo di 22,95 euro.

In tre diversi colori

Per offrire una maggiore varietà nell’acquisto di questi prodotti, questo set è disponibile in tre colori diversi, che possono essere combinati tra loro. Il Il fucsia è sempre elegante e fa un figurone. Il kaki è un colore un po’ più originale e vi starà sempre bene. E il blu è il colore che dovete avere se volete essere alla moda in questa stagione 2022.La fortuna è che potete acquistare l’intero set o il top di un colore da un lato e il pantalone di un’altra tonalità in modo da poterlo abbinare ad altri capi sia ora che durante le feste natalizie.I pantaloni sono disponibili online sul sito di Zara nelle taglie S, M e L, mentre il top è esaurito online ma potete sempre cercarlo nel negozio fisico.Potete acquistarlo ora sul sito o nel negozio più vicino a voi!