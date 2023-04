Lotta per la presa intelligente Ikea che ti fa risparmiare energia in casa

Lotta per la presa intelligente Ikea che ti fa risparmiare energia in...

Tutti sappiamo che tenere collegati gli elettrodomestici o altri dispositivi in casa può comportare un aumento nel costo dell’energia elettrica alla fine del mese. Fortunatamente, esistono molte soluzioni intelligenti che ci permettono di controllare meglio questa spesa e una delle più vendute al momento la potete trovare nel negozio svedese più famoso del mondo. Si tratta di una presina intelligente lanciata da Ikea, diventata un bestseller grazie al suo design e funzionamento che ti permette di risparmiare energia elettrica in casa senza che te ne accorgi.

Il successo della presa intelligente di Ikea

Nei tempi più recenti, Ikea ha puntato fortemente sui prodotti intelligenti per la casa. Inizialmente, questi si concentravano principalmente sull’illuminazione intelligente, ma molti clienti desideravano una presa intelligente che finalmente è disponibile e già un successo. Stiamo parlando della presa wireless della linea Tradfri, venduta anche in un kit che ti permetterà di non preoccuparti più della spesa di alcuni elettrodomestici o dispositivi in casa.

Le diverse applicazioni della presa intelligente

Con questa presa intelligente, ad esempio, puoi accendere e spegnere una lampada quando non è possibile avere una lampada intelligente. Si tratta, per esempio, di lampade da lettura o lampade d’ambiente, che puoi controllare meglio con questa soluzione di Ikea: basta collegare la presa alla corrente, inserire la lampada nella presa e utilizzare il telecomando per accenderla o spegnerla senza spreco di energia.

Un’altra applicazione è accendere o spegnere un dispositivo, come, per esempio, il tuo stereo o la macchina del caffè. Puoi controllarli meglio con il telecomando e così, non avrai bisogno di attaccare e staccare continuamente la spina.

Se possiedi altri prodotti intelligenti di Ikea, puoi anche aggiungere questa presa in quanto è compatibile con tutti loro. In questo caso, puoi anche controllarla tramite l’app di Ikea, Ikea Home, dedicata ai dispositivi intelligenti di recente lancio appartenenti alla stessa linea Tradfri.

prezzo e disponibilità del kit presa intelligente

Questo kit di prese intelligenti sta avendo un grande successo di vendite, anche perché molti clienti Ikea lo stanno utilizzando per controllare le luci dell’albero di Natale. Disponibile in tutti i negozi Ikea e anche sul loro sito web, il prezzo è di soli 19,90 euro.

Non perdere l’occasione di migliorare la gestione energetica della tua casa con questa soluzione intelligente proposta da Ikea. Risparmierai sulla bolletta elettrica e contribuirai a ridurre l’impatto ambientale, il tutto con la praticità e l’efficienza che contraddistinguono i prodotti del colosso svedese.

4.2/5 - (4 votes)