‘Lotta’ è ancora uno dei termini più usati per riferirsi al cancro

Nonostante il fatto che gli operatori sanitari e le associazioni di pazienti richiedano da anni che i termini di guerra non siano usati per riferirsi al cancro, dato che la progressione clinica della malattia non dipende dall’atteggiamento del paziente nei confronti del tumore, la parola ‘lotta‘ continua ad essere uno dei più utilizzati dalla società per riferirsi a questo grave disturbo. Nello specifico, è la quarta parola più usata Twitter nei messaggi riferiti al cancro al seno, dove un tweet su cinque contiene questo termine e altri come ‘win’, ‘champion’ o ‘heroine’, secondo uno studio realizzato dall’iniziativa ‘Neither Winners né Vanquished’, promossa da diversi associazioni di pazienti insieme all’azienda farmaceutica Novartis, in collaborazione con diverse società mediche.