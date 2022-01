L’osteoporosi colpisce 3 milioni di persone in Spagna

Il osteoporosi è un malattia cronica che provoca a tessuto osseo ridotto, un fatto che aumenta la fragilità e la possibilità di subire fratture. Le rotture più comuni sono quelle dell’anca, delle vertebre e del polso. Di solito viene diagnosticata a seguito di una frattura causata da una caduta accidentale. Questo mercoledì ricorre la Giornata Mondiale dell’Osteoporosi, dal momento che, il 20 ottobre 1996, il Società Nazionale di Osteoporosi della Gran Bretagna, ha lanciato una campagna volta a prevenire la malattia e sensibilizzare la popolazione alla sua diagnosi e cura

I dati

L’osteoporosi è una malattia comune nella popolazione e aumenta con l’invecchiamento e alcune malattie. L’International Osteoporosis Foundation (IOF) spiega che le fratture da osteoporosi colpiscono una donna su tre già uno su cinque uomini da oltre 50 anni in tutto il mondo. Inoltre, ogni anno si verificano circa 9 milioni di fratture.

Secondo i dati dell’Associazione spagnola con l’osteoporosi e l’artrosi, in Spagna circa 3 milioni di persone soffre della malattia. Il 22,5% delle donne e il 6,8% degli uomini sopra i 50 anni di età ha l’osteoporosi e provoca circa 330.000 fratture all’anno.

Rilevamento

Il test principale per rilevare l’osteoporosi è densitometria, che viene utilizzato per valutare la densità minerale delle ossa. Test complementari come a tomografia computerizzata, un risonanza magnetica e uno Scintigrafia ossea.

Lo spiega l’IOF ritardi negli esami e nei trattamenti di osteoporosi, così come stili di vita sedentari a casa, sono alcuni dei modi in cui la pandemia ha influenzato la salute delle ossa.

Il professor Cyrus Cooper, presidente dell’IOF, ha affermato che “nonostante l’immenso peso che portano le fratture da fragilità, l’osteoporosi continua ad essere sottodiagnosticato e sottotrattato. Anche dopo una frattura osteoporotica, circa l’80% dei pazienti non si sottopone ad alcun esame o trattamento per la causa sottostante. Questo è imperdonabile, soprattutto se confrontato con la prevenzione delle malattie cardiovascolari, in cui i pazienti vengono regolarmente trattati per la pressione alta o il colesterolo per prevenire potenziali ictus o attacchi di cuore”.

Trattamento

Come spiega l’Hospital Clínic de Barcelona, ​​non si può parlare di “una cura totale per la malattia”, ma il trattamento mira a migliorare il livello di massa e qualità ossea per ridurre il rischio di subire fratture.

Il trattamento si basa su quattro pilastri: una dieta ricca di calcio o assumere un integratore farmacologico, mantenere livelli adeguati di vitamina D affinché l’osso assorba il calcio, uno stile di Vita sana e un Farmacoterapia per ridurre il rischio di fatture.

Studi

Secondo l’Hospital Clínic, sono attualmente in corso diversi studi con nuove cure. Le indagini più avanzate e con i risultati più promettenti sono la proteina correlata all’ormone paratiroideo e il trattamento con anticorpi monoclonali contro la sclerostina.

D’altra parte, uno studio dell’Istituto di ricerca dell’ospedale clinico di Valencia ha analizzato i microRNA come biomarcatori di osteoporosi e artrosi.