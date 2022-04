L’oro sale al massimo di un mese e tocca i 2.000 dollari

il prezzo dell’oro aumenta questo lunedì di circa l’1%, raggiungendo un massimo di un mese ($ 1,993)tra le preoccupazioni per le ricadute economiche della guerra tra Russia e Ucraina e l’aumento dell’inflazione, portando gli investitori a rivolgersi a questo bene rifugio.

“Lo slancio rialzista di Bullion continuerà finché i mercati rimarranno alimentati un flusso costante di titoli negativi legati a un panorama globale sempre più oscuro”, afferma Han Tan, capo analista di mercato di Exinity.

La guerra in Ucraina finora non ha mostrato segni di allentamento e si è aggiunta all’aumento dell’inflazione e al peggioramento delle prospettive di crescita globale. Diverse grandi banche di Wall Street, come Deutsche Bank o Goldman Sachshanno espresso preoccupazione per le misure di inasprimento della politica aggressiva della Federal Reserve, che potrebbero causare una recessione.

L’economia cinese ha rallentato a marzo poiché i consumi, gli immobili e le esportazioni sono stati duramente colpiti, mentre i tagli ampi dovuti al Covid-19 e alla guerra in Ucraina hanno avuto il loro tributo il più grande consumatore mondiale di oro.

“Da un punto di vista tecnico, l’oro spot può trovare poca resistenza una volta sopra i 2.000$… Tuttavia, la capacità dell’oro di rimanere al di sopra di $ 2.000 potrebbe essere influenzata quando i rendimenti reali si spostano in territorio positivo”, aggiunge Tan.