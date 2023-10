L’originale tappeto da 20 euro che donerà alla tua stanza quel tocco caldo di cui hai bisogno, simile a un marchio di alta qualità, disponibile da Lidl.

Ora che arriva l’autunno, è il momento di cambiare la decorazione estiva della casa con una più adatta a questa stagione dell’anno. Ci sono alcuni elementi decorativi che non possono mancare, come fiori secchi, candele, coperte e, naturalmente, tappeti. Bene, se vuoi procurarti un tappeto che sembri di marca senza spendere troppo, nel bazar di Lidl ne abbiamo trovato uno che è ideale per qualsiasi ambiente e ha una texture di pelo morbido molto piacevole.

Il nuovo tappeto di Lidl per l’autunno

Perché un tappeto si adatti davvero a qualsiasi spazio deve essere funzionale e inoltre si deve adattare alla decorazione. Questo modello della nuova collezione di Lidl soddisfa perfettamente entrambi i requisiti. È realizzato in 100% puro cotone ed ha un bel design di stile bohemien con motivi stampati in crema. È ideale per tutta la casa e adatto al riscaldamento a pavimento, il che è un gran punto a favore.

Puoi procurarti due tappeti e metterli ai lati del letto matrimoniale. Non c’è niente di più sgradevole nei mesi autunnali e invernali che alzarsi per andare a lavorare e mettere i piedi a terra, soprattutto se è di ceramica. La soluzione è semplice come mettere un tappeto ai piedi del letto.

È anche un ottimo tappeto per il bagno perché, essendo realizzato al 100% in puro cotone, ha una grande capacità di assorbimento. Inoltre, è molto morbido al contatto con i piedi, quindi è molto piacevole. Un’altra idea per sfruttare al massimo il nuovo tappeto di stile boho di Lidl è metterlo nell’ingresso in modo che, togliendoti le scarpe quando torni dalla strada, non calpesti il pavimento freddo.

Ha le dimensioni di 80 x 150 centimetri ed è un tappeto che offre un mondo di possibilità dal punto di vista funzionale. Per quanto riguarda l’estetica, non si può trovare un solo difetto perché il design di stile bohemien con motivi stampati è bellissimo. Sono sicuro che non appena i tuoi ospiti lo vedranno ti chiederanno dove l’hai comprato.

Per ora, è disponibile solo sul negozio online di Lidl, non nei negozi fisici. È un ottimo prezzo, solo 19,99 euro, a cui vanno aggiunti 3,99 euro di spese di spedizione. Il tempo di consegna è di 1-5 giorni lavorativi, dal lunedì al venerdì.

4.1/5 - (10 votes)