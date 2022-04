‘L’orgoglio si scrive con la H’, la campagna di HONOR e Prensa Ibérica contro i cliché del Paese

La società tecnologica HONOR e Prensa Ibérica, la società a cui appartiene questo giornale, stanno portando avanti un’azione che consiste nello smantellare molti dei temi legati alle diverse comunità autonome. L’obiettivo è fare appello all’orgoglio di appartenenza che le persone hanno nei confronti della terra in cui sono nate o vissute.

La campagna ‘L’orgoglio si scrive con la H’ è un gioco di parole che allude ai personaggi che fanno parte della storia e della vita di ogni comunità autonoma, quei personaggi che, per via delle loro carriere, fanno dell’onore di essere da dove è. Questa campagna è iniziata nelle Asturie con la domanda “Le Asturias is only cachopo?”. Una domanda la cui conclusione è stata che la gastronomia asturiana è molto più di un cachopo, con nomi all’avanguardia della gastronomia come Nacho Manzano o lo chef José Andrés.

A partire dal Il giornale della Catalogna Abbiamo aderito a questa iniziativa lanciando un post sui social network: "La Catalogna, quel luogo la cui più grande conquista gastronomica è il pane spalmato di pomodoro", frase con cui incoraggiamo i lettori a riflettere, sotto l'hashtag #esunHONOR, sul perché che onore essere catalano. Come previsto, i primi commenti non hanno lasciato nessuno indifferente, sta di fatto che la gastronomia catalana si traduce nell'ammirazione di persone dentro e fuori la Catalogna che contraddistinguono l'alta qualità della comunità: "Da dove viene questa gastronomia? Cucina moderna piena di magia che oggi si fa in tutto il mondo?". Un riconoscimento che si traduce nell'orgoglio dei lettori, che con i loro commenti ricordano i grandi dell'innovazione gastronomica come Ferran Adrià, che ha rivoluzionato il mondo della gastronomia, i fratelli Roca, alla guida del ristorante El Celler De Can Roca , Carme Ruscadella con sette stelle Michelin, Jordi Artal, le nuove due stelle Michelin o Nandu Jubany, lo chef che ha venduto 7 milioni di crocchette in un anno.

Al di là della gastronomia, lo scopo di questa azione è stato quello di risvegliare il sentimento di appartenenza alla Catalogna: "Non sono nato qui, ma per me è un onore essere cresciuto in Catalogna e sentirla come la mia terra", un sentimento che condivide con questo altro lettore che sottolinea che "per me la Catalogna è un gioiello e uno dei segreti meglio custoditi in Spagna. Non sono catalano, ma ogni giorno mi innamoro di più di questa provincia, della sua cultura e della sua gente". Ma perché è un onore essere catalano? Forse lo è, come fa notare questo lettore, perché "la Catalogna è tante cose, ma soprattutto è rispetto, educazione, cultura, è luogo di accoglienza, ecc." Qualunque cosa sia, siamo convinti che ci siano molte altre ragioni, quindi vi invitiamo a continuare a condividerle con noi. Clicca qui e spiegaci perché è #anHonor essere catalano.