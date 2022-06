L’OPEC+ taglia le previsioni sulla domanda globale di petrolio per il 2022

Il OPEC+ taglierà la sua domanda globale di petrolio prevista per il 2022 di circa 200.000 barili al giorno, prevedendo ora un aumento della domanda di 3,4 milioni di barili al giorno quest’anno.

Il comitato tecnico congiunto (JTC) ha tenuto la sua riunione regolare prima della riunione di giovedì del comitato congiunto di supervisione ministeriale (JMMC). L’OPEC + discuterà anche questo 2 giugno.

Un rapporto preparato per la revisione del JTC riflette questo taglio nelle previsioni della domanda, citando al contempo incertezze come le tensioni geopolitiche e la pandemia di Covid-19 come rischi duraturi.

Inoltre, l’alleanza formata dall’OPEC e da un gruppo di paesi produttori di petrolio deciderà anche se mantenere il suo piano di aumentare i propri pompaggi goccia a goccia o se, infine, reagirà alle pressioni dell’Occidente per aprire i rubinetti e contribuiscono così a ridurre i prezzi dell’energia.

D’altra parte, alcuni membri dell’Organizzazione dei Paesi Esportatori di Petrolio (OPEC) stanno valutando l’idea di Sospendere la Russia dall’accordo sulla produzione di petroliodopo che le sanzioni occidentali e un parziale divieto europeo hanno iniziato a minare la capacità di Mosca di pompare più greggio.