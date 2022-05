L’Onu avverte di una “battuta d’arresto globale” dei diritti negli Usa dopo la possibile revoca del diritto all’aborto

L’ONU si è lamentata questo martedì il “ritorno globale” che viene sperimentato in termini di diritti delle donne, compresi i diritti sessuali e riproduttivi, quando gli viene chiesto il possibile revoca del diritto all’aborto negli Stati Uniti.

“Il segretario generale (António Guterres) crede da tempo che la salute e i diritti sessuali e riproduttivi siano alla base della vive con il diritto di scegliere, responsabilizzazione e uguaglianza per donne e ragazze in tutto il mondo“ha affermato il portavoce Farhan Haq, che non ha voluto rispondere nello specifico sulla situazione negli Usa, dato che per ora non c’è una decisione ferma da parte della Corte Suprema.

Haq ha ricordato che Guterres ha a lungo avvertito di una “regressione globale” sui diritti delle donne, compresi i diritti riproduttivi e i servizi sanitari essenziali, e che ritiene essenziale continuare ad avanzare in questo settore.

“Senza la piena partecipazione del 50% della sua popolazione, il mondo sarà il più grande perdente”, ha detto il portavoce durante la conferenza stampa quotidiana dell’organizzazione.

Bozza, nessuna decisione finale

Haq si è espresso così in risposta alle domande sulla possibilità che la Corte Suprema Usa revochi il diritto all’aborto, dopo questo lunedì i media di “Politico” pubblicare una bozza in cui è chiaro il sostegno della maggioranza della corte al riguardo.

Sebbene sia un gomma e quindi non è una decisione definitivail testo indica che la maggioranza dei giudici della Corte suprema è impegnata a porre fine alla giurisprudenza del precedente “Roe vs. Wade” e rende molto realistico lo scenario che ciò accada quando una decisione finale verrà pubblicata a giugno.

“Roe vs. Wade” è una sentenza che tutela come costituzionale il diritto delle donne ad abortireimpedendo agli stati che compongono gli Stati Uniti di vietare questa pratica.

Prima di condannare, nel 1973trenta stati dei 50 che compongono gli Stati Uniti avevano leggi che vietano l’aborto in qualsiasi momento durante la gravidanza.

Un’ipotetica revoca non vieterebbe l’aborto in tutto il Paese, ma solleverebbe la tutela di questo diritto, così che gli Stati più conservatori avrebbero libero sfogo al veto.

Secondo la ONG Planned Parenthood, anche 21 stati potrebbero nuovamente vietare completamente l’aborto in questo caso, alcuni di loro sono importanti come il Texas, l’Arizona, il Missouri, la Georgia, l’Ohio, l’Indiana o il Wisconsin.