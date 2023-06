L’OMS rivela i 5 alimenti con un eccesso di zucchero nascosto che devi conoscere

La Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) continua nella sua lotta per sensibilizzare la popolazione sull’eccessivo consumo di zucchero nella dieta e la necessità di ridurre l’assunzione giornaliera.

Tuttavia, sono consapevoli che si tratta di un compito tutt’altro che semplice, poiché oltre alla quantità di alimenti con un alto contenuto di zucchero nella loro composizione che vengono consumati frequentemente, bisogna considerare anche quelli che contengono molto zucchero e non sembrano.

La preoccupazione dell’OMS

L’urgenza di identificare questi alimenti che aumentano il nostro consumo giornaliero di zucchero molto al di là della quantità che crediamo di assumere è evitarne le conseguenze sulla salute che l’eccesso di zucchero può avere sul nostro organismo.

Secondo l’OMS, il consumo eccessivo di zucchero può aumentare il rischio di malattie come diabete, obesità e carie dentale. È particolarmente importante evitare l’eccesso di zucchero durante l’infanzia, poiché può avere un impatto sulla salute per il resto della vita.

L’OMS avverte sull’eccesso di zucchero in alimenti in cui non lo ci aspettiamo

Come parte di questa campagna, l’OMS ha identificato cinque alimenti che contengono più zucchero di quanto ci si aspetti e che quindi si consiglia di eliminare dalla dieta quotidiana. In primo luogo, gli snack salati, come patatine e noccioline salate, solitamente contengono grandi quantità di zucchero aggiunto. Inoltre, questi alimenti possono contenere anche grassi saturi, aumentando il rischio di malattie cardiovascolari.

Anche le pizze precotte solitamente contengono grandi quantità di zucchero aggiunto, sia nella pasta che nel condimento. Oltre ai grassi saturi – sono uno degli alimenti che ne contiene una percentuale maggiore – e il sodio in eccesso. Anche i dessert lattiero-caseari industriali, come yogurt aromatizzati e budini, solitamente contengono grandi quantità di zucchero aggiunto. L’OMS consiglia di scegliere dessert senza zucchero aggiunto o di prepararne uno in casa, ad esempio con yogurt naturale e frutta tagliata a pezzi.

Il pane in cassetta e il latte di mandorla sono i più ingannevoli

Alcuni alimenti sono associati a diete salutari o pasti leggeri. Questo è il caso degli ultimi due alimenti nella lista dell’OMS in questa raccomandazione. Anche se il latte di mandorla è diventato popolare come alternativa salutare al latte vaccino, la maggior parte dei marchi commerciali contiene grandi quantità di zucchero aggiunto. L’OMS raccomanda di controllare l’etichetta dei latti vegetali e assicurarsi che siano realmente senza zucchero aggiunto prima di acquistarli.

Infine, il pane in cassetta è un alimento di base in molte diete o quando vogliamo mangiare qualcosa di leggero. Ma la maggior parte dei marchi contiene grandi quantità di zucchero aggiunto. Se vuoi un panino nutriente e a basso contenuto calorico, scegli sempre un pane integrale.

La raccomandazione dell’OMS sull’assunzione di zucchero

L’OMS raccomanda di ridurre l’assunzione giornaliera di zucchero al massimo del 5% del totale dei nutrienti. Questo corrisponde a circa 25 grammi di zucchero al giorno per una dieta da 2000 calorie. Per raggiungere questo obiettivo, l’OMS consiglia di scegliere alimenti senza zucchero aggiunto e leggere le etichette dei prodotti per identificare gli alimenti con un alto contenuto di zucchero.