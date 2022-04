L’OMS conferma che il vaccino HPV monodose offre una forte protezione

Lo Strategic Advisory Group of Experts on Immunization (SAGE) dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha concluso che un vaccino monodose contro il papillomavirus umano (HPV), la causa del cancro cervicale, fornisce un solida protezione paragonabile agli attuali schemi a due dosi.

Il gruppo dell’OMS ha valutato l’evidenza emersa negli ultimi anni che i programmi a dose singola forniscono a Efficacia paragonabile a regimi a due o tre dosi. Queste conclusioni potrebbero cambiare le “regole del gioco”, come sottolinea l’OMS, per la prevenzione della malattia, e raggiungere più ragazze.

Così, secondo l’agenzia sanitaria delle Nazioni Unite, l’opzione di una singola dose di vaccino è meno costosarichiede meno risorse ed è più facile da gestire. Facilita inoltre il lancio di campagne di recupero per vari gruppi di età, riduce i problemi legati al seguire le ragazze per la seconda dose e consente di reindirizzare le risorse finanziarie e umane verso altre priorità sanitarie.

Quarto tumore più comune nelle donne

Spesso indicato come il “killer silenzioso” e quasi del tutto prevenibile, il cancro cervicale lo è una malattia dell’iniquità nell’accesso. Pertanto, la nuova raccomandazione SAGE si basa sulle preoccupazioni per la lenta introduzione del vaccino HPV nei programmi di immunizzazione e la bassa copertura complessiva della popolazione, specialmente nei paesi più poveri.

Più del 95% del cancro cervicale, che è il quarto tipo più comune di cancro tra le donne in tutto il mondo, è causato dall'HPV a trasmissione sessuale e il 90% di queste donne vive in paesi a basso e medio reddito.

“Il vaccino HPV è altamente efficace per la prevenzione dei sierotipi HPV 16 e 18che causano il 70% del cancro cervicale”, ha affermato il presidente di SAGE, il dottor Alejandro Cravioto.

“SAGE esorta tutti i paesi a introdurre i vaccini HPV come dare la priorità al recupero di coorti di ragazze scomparse e quelli più anziani. Queste raccomandazioni consentiranno a più ragazze e donne di essere vaccinate e quindi impediranno loro di avere il cancro cervicale e tutte le sue conseguenze per tutta la vita”, ha esortato Cravioto.

Pertanto, SAGE raccomanda di aggiornare i programmi di dosaggio dell’HPV come segue: un programma a una o due dosi per il target primario delle ragazze di età compresa tra 9 e 14 anni; un programma a una o due dosi per le giovani donne dai 15 ai 20 anni; e due dosi a distanza di 6 mesi l’una dall’altra per le donne di età superiore ai 21 anni.

I bambini e gli uomini più anziani possono seguire lo stesso schema posologico delle donne, mentre vengono generate ulteriori prove sull’efficacia e l’immunogenicità di un programma a dose singola in questo gruppo.

Le persone immunocompromesse, comprese quelle con HIV, dovrebbero ricevere tre dosi, se possibile, e almeno due dosi in caso contrario. Secondo SAGE, ci sono prove limitate sull’efficacia di una singola dose in questo gruppo.

Modifiche alla politica attuale

Il politica attuale di vaccinazione HPV è 2 dosi nelle ragazze dai 9 ai 14 anni3 dosi per le ragazze di età pari o superiore a 15 anni e 3 dosi per le popolazioni immunocompromesse di qualsiasi età (dai 9 anni in su), comprese le persone con HIV.

Al riguardo, il Vice Direttore Generale dell’OMS, la Dott.ssa Princess Nothemba (Nono) Simelela, ritiene “fermamente” che l’eliminazione del cancro cervicale “è possibile”. “Nel 2020 è stata lanciata la ‘Iniziativa per l’eliminazione del cancro cervicale’ per affrontare diverse sfide, inclusa l’iniquità nell’accesso ai vaccini. Questo rla raccomandazione a dose singola ha il potenziale per farci raggiungere il nostro obiettivo più velocemente che il 90% delle ragazze viene vaccinato prima dei 15 anni entro il 2030″, ha sottolineato.

A livello globale, l’adozione del vaccino è stata lenta e la copertura nazionale è molto inferiore all’obiettivo del 90%. Di conseguenza, nel 2020, anche a causa dell’epidemia di Covid-19, la copertura globale con 2 dosi è stata solo del 13%.

Diversi fattori hanno influenzato il lento assorbimento e scarsa copertura di vaccini HPV, comprese le carenze di fornitura, nonché problemi programmatici e costi associati alla somministrazione di un regime a due dosi alle ragazze più grandi che in genere non fanno parte dei programmi di immunizzazione infantile. A ciò si aggiunge il costo relativamente alto dei vaccini HPV, in particolare per i paesi a reddito medio.