L’OMS avverte di molti focolai di colera in tutto il mondo

Il Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) detto oggi che vengono prodotti in tutto il mondo molti scoppi di rabbia, una malattia che hai rapporto diretto con la povertà e quello può uccidere qualcuno nel giro di poche ore se non viene trattata rapidamente.

Nei primi nove mesi dell’anno, 26 paesi hanno segnalato all’organizzazione dei focolai di colera, un aumento considerevole considerando che tra il 2017 e il 2021 meno di 20 paesi hanno registrato situazioni simili in un intero anno.

“Il problema, inoltre, non è solo che abbiamo più focolai di colera, ma quello questi sono più grandi e più letali”, ha detto il capo del team dedicato al colera dell’OMS, Philippe Barboza.

Già nel 2021 la mortalità era quasi raddoppiata rispetto alla media dei cinque anni precedenti, e in Africa ha raggiunto il 3%, secondo i dati riportati.

Si sta verificando uno degli episodi più gravi Siria, dove 33 persone sono morte di colera e quasi mezzo migliaio hanno recentemente sofferto di questa malattia infettiva, che rappresenta un grave rischio per la salute di questo Paese travolto da più di un decennio di conflitto armato.

La gravità dell’epidemia in Siria rappresenta anche un rischio considerevole per i paesi vicini, dato il flussi costanti di sfollati interni e rifugiati per la violenza, ha spiegato Barboza.

Nel sud-est asiatico, in particolare nel Pakistan, India, Bangladesh, Nepal e Afghanistan, si osserva anche una diffusione allarmante del colera.

Barboza ha commentato che il cambiamento climatico è diventato un fattore aggravante per il colera perché eventi meteorologici estremi (che si tratti di inondazioni, cicloni o siccità) riducono l’accesso delle persone all’acqua potabile per il consumo, creando le condizioni ideali per la diffusione di questa malattia.

Anche in altre regioni, Iran e Iraq stanno vivendo preoccupanti focolai di colera, così come in Africa, in particolare in Nigeria, Niger, Somalia ed Etiopia.

C’è un vaccino per il colera, ma le riserve attuali “sono molto limitati” e i pochi milioni di dosi essi saranno utilizzati per cercare di controllare l’emergenza in corso.

“Non abbiamo abbastanza vaccini per rispondere a focolai acuti e ancor meno per il lancio campagne di vaccinazione preventiva, che sarebbe un modo per ridurre i rischi”, ha lamentato Barboza.