L’Oms avverte della possibilità di diffusione del colera o di altre malattie infettive in Ucraina

Il guerra in ucraina è ingrassato con la popolazione civile. Alcune città sono state senza elettricità o gas per mesi, né acqua corrente. Tuttavia, il viceministro di Salute di Ucraina, Igor Kouzinha assicurato che il Paese sia pronto ad agire in caso di a epidemia di colera nel contesto della mancanza di condizioni igieniche minimo.

Kuzin ha spiegato in un’intervista a “ZN, UA” che l’Ucraina ha una base “solida, tecnica e organizzativa” per monitorare i casi di colera che possono verificarsi nel paese e che i campioni vengono raccolti nel bevendo acquanonché in fiumi, bacini idrici e altre fonti d’acqua.

“Ci sono sistemi chiari di sorveglianza epidemiologica e monitoraggio del colera. Ci sono ordini rilevanti che classificano le regioni del paese in tre gruppi. Ogni caso di grave diarrea è oggetto di uno studio di laboratorio separato”, ha spiegato nell’intervista il viceministro della salute ucraino.

L’Ucraina ha vaccini, ma ne chiede di più

Inoltre, l’Ucraina ha a vaccino contro il colera, con un’efficacia compresa tra l’80 e l’85%, che potrebbe essere utilizzata all’occorrenza, secondo Kuzin, che invece ha spiegato che per ora nel Paese se ne sconsiglia l’uso. Anche così, hanno chiesto al Organizzazione mondiale della Sanità (OMS) “riserva certa” del vaccino per i bisogni degli operatori delle cure primarie e degli altri operatori sanitari.

Finora l’Ucraina non ha registrato alcun caso di sospetto colera, sebbene l’OMS abbia avvertito della possibilità di diffusione del colera o di altro malattie infettive nei territori ucraini occupati dal truppe russe.