Logitech introduce una gamma di mouse e tastiere per Mac

Logitech ha annunciato una raccolta di prodotti progettati per essere compatibili e sicuri con le configurazioni Mac. La collezione include MX Master 3S Mouse per Mac, MX Mechanical Mini Keyboard per Mac, Lift Mouse e K380 Keyboard in un nuovo colore blu. “Sappiamo che gli utenti Apple apprezzano un’estetica del design coerente in tutto il loro

configurazione, sia al lavoro che a casa, e che necessitano di mouse e tastiere che funzionino in tutti i loro ecosistemi”, ha affermato Delphine Donnevicepresidente e amministratore delegato di

Creatività e produttività da Logitech. “Questa collezione è stata progettata, sviluppata e realizzata per soddisfare le diverse esigenze degli utenti Apple”. Tutti i prodotti Logitech sono certificati carbon neutral.

Mouse MX Master 3S

È un’icona rimasterizzata, disponibile in grigio scuro e grigio chiaro, combina caratteristiche eccezionali del modello precedente ma con nuove funzioni, migliori prestazioni e fluidità . Con la rotellina elettromagnetica MagSpeed, puoi scorrere a 1.000 linee al secondo e regolare i DPI tra 1.000 e 8.000 per lavorare su uno o più monitor ad alta risoluzione. È dotato di clic silenziosi, tracce sul vetro, si ricarica rapidamente con il cavo USB-C mentre è in uso e ti consente di collegare fino a tre diversi dispositivi Apple su macOS e iPadOS con Easy-Switch.

Mini tastiera meccanica MX

La prima tastiera meccanica di Logitech ottimizzata per Mac, disponibile in grigio scuro e grigio chiaro, presenta un design con la possibilità di personalizzare le scorciatoie e accelerare la creatività . È dotato di pulsanti touch silenziosi a basso profilo e retroilluminazione intelligente per mantenere le cose fluide in qualsiasi condizione di luce. Collega fino a tre diversi dispositivi Apple per macOS, iPadOS o iOS con Easy-Switch e carica la tastiera con un cavo USB-C.

sollevare il mouse

Mouse ergonomico verticale adatto a persone con mani piccole e medie. Sviluppato e testato nell’Ergo Lab di Logitech, l’angolo di 57° mette la mano in una posizione naturale. Questo esercita una minore pressione sul polso e pone il braccio e la parte superiore del corpo in una postura naturale.

Tastiera Bluetooth multidispositivo K380

Presenta un design minimalista, si integra con le impostazioni Apple e funziona perfettamente su tutti i tuoi dispositivi. Disponibile nel nuovo colore Blueberry, occupa poco spazio e consente di digitare comodamente come su un computer desktop.I tasti arrotondati garantiscono una digitazione fluida e silenziosa. Si collega tramite Easy-Switch con la semplice pressione di un pulsante su MacBook, iPad o iPhone.

Prezzo e disponibilitÃ

I prodotti sono ora disponibili ai seguenti prezzi: MX Master 3S per Mac: € 129,99; MX Mechanical Mini per Mac: € 159,99; Lift per Mac: € 79,99 e K380 per Mac: € 54,99.