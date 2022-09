Logitech introduce nuovi dispositivi per il lavoro ibrido

L’azienda Logitech ha introdotto una nuova serie di prodotti, la Webcam Brio 500 e headset Zone Vibeprogettato per le esigenze dei lavoratori ibridi.

Uno studio recente ha dimostrato che oltre l’89% degli adulti che lavorano da casa hanno problemi con le angolazioni della telecamera, a causa delle scarse condizioni di illuminazione e dei limiti del campo visivo quando si utilizza una fotocamera integrata per laptop. La webcam Brio 500 e le cuffie Zone Vibe risolvono i problemi che gli utenti devono affrontare quando lavorano da casa.

“Molti dei lavoratori remoti e ibridi sono ancora scarsamente attrezzati e devono ancora affrontare soluzioni dell’era pre-pandemica”, afferma. Scott Wharton, CEO di Logitech Video Collaboration. “Il nostro portafoglio di webcam Brio e cuffie Zone Vibe risponde alla chiamata dei lavoratori di oggi che hanno bisogno di una qualit√† di livello aziendale per portare a termine il lavoro”.

Questa è la webcam Brio 500

Fornendo audio e video di livello aziendale e migliorando l’esperienza di videochiamata, la serie Brio 500 risolve le sfide comuni delle videoconferenze. Introduce la funzione Show Mode, che semplifica la presentazione di schizzi o altri oggetti fisici dal posto di lavoro. Dispone di un pratico sistema di montaggio e di un sensore integrato che consente di inclinare la telecamera verso il basso per mettere a fuoco gli oggetti, nonch√© di invertire automaticamente l’immagine per mostrare il corretto orientamento nelle videochiamate.

√ą disponibile in nero, bianco e rosa per personalizzare lo spazio di lavoro. La tecnologia RightSight (abilitata tramite Logi Tune) inquadra automaticamente l’utente, anche quando √® in movimento, mentre la funzionalit√† RightLight corregge automaticamente la scarsa illuminazione.

Cuffie Zone Vibe

La serie Zone Vibe contiene cuffie wireless che combinano prestazioni e comfort. Disponibili nei colori nero, bianco e rosa, sono pensati per la comunicazione al lavoro e per i momenti di svago. Pesano 2,5 kg e sono caratterizzati da tessuto morbido al tatto e memory foam.

Compatibilità e altri valori

La serie Brio √® compatibile con la maggior parte delle piattaforme di videoconferenza e certificata per Google Meet e Zoom. L’integrazione di Logitech Sync con Brio consente gli aggiornamenti del firmware e la risoluzione dei problemi per garantire il corretto funzionamento dei PC ibridi.

Le cuffie della serie Brio 500 e Zone Vibe sono certificate carbon neutral, il che significa che l’impatto dei prodotti √® stato ridotto a zero. Le parti in plastica includono il riciclaggio post-consumo certificato: 68% per il nero e 54% per bianco e rosa. Zone Vibe √® realizzato con almeno il 25% di plastica riciclata.

Gli imballaggi di entrambe le famiglie di prodotti sono realizzati con carta proveniente da foreste certificate FSC e da altre fonti controllate.

Prezzo e disponibilità

La serie di webcam Brio 500 e le cuffie Zone Vibe 100 e 125 saranno disponibili a settembre. Il prezzo di vendita della serie di webcam Brio 500 è di 139 euro. Il prezzo di vendita per il Zone Vibe 100 è di 129 euro e il Zone Vibe 125 è di 145 euro.