Lofree annuncia l’1% perso nella tastiera meccanica Desire

L’azienda Lofree che sviluppa tastiere meccaniche di design, all’inizio di quest’anno ha lanciato una tastiera meccanica all’1% compatta al 65% che è entrata nella lista dei best seller per il suo design innovativo e le sue funzioni. 1% Tastiera meccanica offre una nuova esperienza con un design completamente trasparente. Dal telaio ai tasti e anche gli interruttori sono trasparenti sulla tastiera. Dopo il suo lancio, il marchio ha lanciato anche un altro nuovo modello meccanico in edizione limitata con l’1% di aranciata e una combinazione di copritasti arancioni puliti e trasparenti. Questo autunno l’azienda ha annunciato una nuova variante per la serie 1%: Lofree 1% perso nel desiderio, lanciato lanciato ufficialmente per circa 222 euro.

La tastiera si caratterizza per rinnovare la serie 1% con il suo design nebbioso. I tasti mantengono la forma ergonomica brevettata e sono trattati con un colore latte bianco che conferisce alla tastiera la sua peculiare estetica.

Ha uno strato imbottito di cotone silenziatore posto tra la scheda PCB e la scheda inferiore. Questo strato assorbe la pressione dei tasti e suona in modo nitido, risultando in sequenze di tasti delicate con un’acustica regolare.

Utilizza interruttori meccanici lineari in stile MX Kalih Jellyfish di qualità. Dispone inoltre di parti sostituibili a caldo che consentono agli utenti di sostituirle quando necessario. Supporta la digitazione senza conflitti di tasti completi, consentendoti di digitare senza problemi di ghosting. regali connettività dual mode con supporto per Bluetooth V5.1 wireless e connettività USB Type-C cablata. La tastiera ha una retroilluminazione a LED bianca con sette diversi effetti di luce pre-progettati.

Valori in evidenza

La tastiera è dotata di una retroilluminazione a LED bianca brillante con 7 effetti di luce incorporati, che le conferiscono un’aura nebbiosa quando è in uso. Integra 68 tasti e doppia connettività compatibile con connessioni wireless Bluetooth V5.1 e USB tipo C con cavo.

Ha una batteria da 2000 mAh. La tastiera ha una lunga durata della batteria fino a 100 ore con una singola carica con la retroilluminazione spenta.

