L’offerta virale di Lidl: pizza Chef Select a meno di 2 euro l’una, ma solo fino al giorno 20

Sei tentato dalle offerte straordinarie di Lidl? Non sei il solo, in particolare quando si tratta di prodotti tanto amati come le loro pizze Chef Select. Questa volta, la catena di supermercati tedesca ha fatto qualcosa che non poteva passare inosservato: pizze di alta qualità per meno di 2 € ciascuna.

Ma attenzione, l’offerta ha una scadenza, e sarà disponibile solo fino a domenica 20 ottobre. Quindi, se vuoi riempire il tuo congelatore con queste deliziose pizze, devi affrettarti. Ogni settimana, Lidl si distingue per le sue offerte su prodotti selezionati che diventano rapidamente i preferiti del pubblico.

Ecco le pizze Lidl in offerta questa settimana

Ogni settimana, Lidl pubblica un nuovo volantino con una vasta gamma di offerte che includono prodotti freschi e alimenti di qualità, oltre ad articoli per la casa e abbigliamento stagionale.

Con sconti su prodotti selezionati e promozioni esclusive, i volantini sono una grande opportunità per trovare veri e propri affari. Oltre ai prodotti di base, questi supermercati offrono una gamma di prodotti internazionali e gourmet, ideali per dare un tocco speciale alla tua spesa settimanale.

Questa varietà rende ogni visita a Lidl un’opportunità per risparmiare su prodotti di buona qualità. Fino a domenica 20 ottobre, puoi approfittare dell’offerta e acquistare la pizza fresca ai 4 formaggi di Chef Select a un prezzo incredibile.

Questo prodotto costa 1,99 €, il 28% in meno rispetto al prezzo originale di 2,79 €. La pizza ai 4 formaggi è una delle opzioni preferite da migliaia di consumatori. Tra i suoi ingredienti si distinguono la mozzarella, l’emmental, il parmigiano e il cheddar.

Se preferisci le pizze fresche al pollo, sappi che venerdì 25 ottobre questo prodotto della marca Chef Select sarà in offerta. Il costo sarà di 2,09 € e lo sconto durerà solo due giorni, fino a domenica 27 ottobre.

Altre offerte speciali di Lidl questa settimana

Fino a domenica puoi anche approfittare di altre fantastiche offerte. Nel loro volantino spiccano i seguenti prodotti:

Petto di tacchino a fette sottili: 2,59 € per un pacchetto doppio.

2,59 € per un pacchetto doppio. Noci senza guscio: 1,75 €.

1,75 €. Capsule di caffè: 6,49 € per 50 capsule. Disponibili in tre varietà: Gold Lungo, Viola Espresso e Ristretto Espresso.

6,49 € per 50 capsule. Disponibili in tre varietà: Gold Lungo, Viola Espresso e Ristretto Espresso. Salsa di pomodoro casereccia: 1,39 €.

1,39 €. Bibita energetica: promozione 3×2. Se ne acquisti tre, il prezzo per unità scende a 0,64 €.

promozione 3×2. Se ne acquisti tre, il prezzo per unità scende a 0,64 €. Detersivo liquido: 11,99 €. Inoltre, precisano che con una confezione ci si possono fare circa 85 lavaggi.

Per coloro che cercano prodotti di alta qualità a un buon prezzo, le offerte di Lidl su pizze Chef Select per meno di 2 € rappresentano un’opportunità unica, così come gli altri prodotti in sconto.

L’offerta pizzosa virale, disponibile per un periodo limitato, è l’opzione perfetta per godersi un pasto delizioso a un prezzo imbattibile.