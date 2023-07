L’offerta lampo di Zara: il vestito caftano a 23€ ha trionfato in pochi minuti

Le saldi estivi di Zara stanno diventando una vera e propria pazzia, e una delle offerte più virali degli ultimi giorni è questo vestito caftano che ha conquistato le influencer e gli esperti di moda. I caftani di ogni tipo sono il capo cult dell’estate, che indossiamo con molto piacere sia in spiaggia e in piscina che nella vita di tutti i giorni, e dobbiamo ammettere che questo del marchio Inditex è uno dei più belli che abbiamo visto da molto tempo.

Il vestito caftano dei saldi di Zara

L’articolo è stato esaurito in pochi minuti appena è stato messo in vendita sul negozio online. Ma, tranquilla perché non tutte le notizie sono negative. E’ che non c’è scritto ‘Vedi simili’, che tanto odiamo, ma ‘In arrivo’, quindi puoi ancora averlo. Devi solo avere un po’ di pazienza e aspettare che ripristinino le scorte. Ma sì, devi iscriverti alla lista d’attesa.

Ma quando tornerà, ti consigliamo di comprarlo velocissimamente perché sicuramente volerà anche questa volta. Si tratta di un vestito caftano con scollo a V e maniche corte con dettaglio di applicazione in forniture e filo metallico di colore verde. Ha una caduta bellissima ed è super lusinghiero per donne di tutte le taglie.

Proprio il verde è uno dei colori tendenza della stagione, che è molto facile da abbinare. Puoi puntare su colori neutri, come il nero o il bianco, che sono sempre una scelta sicura, o rischiare un po’ e dare una svolta al tuo stile con colori come l’arancione, il giallo e il fucsia.

Per un look da spiaggia, puoi abbinare il vestito caftano dei saldi di Zara con dei sandali con zeppa e infradito. Questi sandali sono più alla moda che mai e sono ideali per questo tipo di outfit. Per il quotidiano, puoi osare con dei sandali romani annodati intorno alla caviglia.

Senza dubbio, è un capo che merita di avere un posto nel tuo guardaroba questa stagione, soprattutto ora che ha uno sconto del 53% nei saldi estivi di Zara. Inizialmente costava 49,95 euro, poi è stato scontato a 29,99 euro e ora è disponibile a 22,99 euro. Puoi trovare il vestito dalla taglia XS alla XXL, anche se è già esaurito in tutte le taglie e devi iscriverti alla lista d’attesa.

4.5/5 - (10 votes)